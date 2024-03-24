Цветы и мягкие игрушки: фото стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла» Люди несут цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу у «Крокуса»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Обстановка у Crocus City Hall

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт. Люди в камуфляже напали на концертный зал перед концертом группы «Пикник», они начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли огонь по зрителям в зале, после чего подожгли помещение. У здания образовался стихийный мемориал. Неравнодушные россияне приходят почтить память жертв страшной трагедии, они несут цветы и мягкие игрушки к месту происшествия.

Кроме того, среди цветов можно заметить портреты погибших, которые принесли их родственники и близкие. Собравшиеся также зажигают свечи в память о многочисленных жертвах жестокого преступления.

Рядом с мемориалом заметили блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву. Она возложила цветы в память о погибших при теракте. До этого она выразила соболезнования близким погибших и пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Она призвала граждан не утопать в потоке плохих новостей. Также Ивлеева рекомендовала всем неравнодушных сдавать кровь. По ее словам, это сейчас действительно важно и ценно.

Также волонтеры от имени участников спецоперации возложили цветы и свечи напротив «Крокуса». По словам представителя организации «Нить жизни» Кирилла Субботина, на свечах написаны позывные военных.

По данным МЧС, на утро 24 марта число погибших в результате теракта в концертном зале в Красногорске достигло 133 человек, среди них трое детей. Еще 154 человека числятся пострадавшими. 24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменены развлекательные мероприятия, будут приспущены государственные флаги. На федеральных каналах также не будут показывать развлекательные передачи и рекламу.

Обстановка у «Крокус Сити Холла» — в фотогалерее NEWS.ru.