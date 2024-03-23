Волонтеры возложили цветы и свечи у «Крокуса» от участников СВО

Фото: Виктория Колодонова/NEWS.ru

Волонтеры возложили цветы и свечи от участников спецоперации возле концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, рассказал представитель волонтерской организации «Нить жизни» Кирилл Субботин. Он отметил, что на свечах написаны позывные военных, передает корреспондент NEWS.ru.

Я пришел сюда, чтобы отдать дань памяти погибшим в этой ужасной трагедии. Мы из волонтерской организации, занимаемся изготовлением окопных свечей. Договорились с нашими военными, которым мы помогаем, чтобы каждый написал свой позывной. Мы записали и оставили свечку от каждого, — рассказал Субботин.

Во время разговора с корреспондентом молодой человек держал в руках одну из свечей. Он пояснил, что это свеча с позывным его брата, который находится на передовой. Субботин добавил, что волонтерская организация, в которой он участвует, была создана недавно, она взаимодействует непосредственно с военными на СВО.

Фото: Виктория Колодонова/NEWS.ru Кирилл Субботин

Ранее в Сети появились кадры стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Неравнодушные россияне приходят почтить память жертв страшной трагедии. Они несут цветы и мягкие игрушки к месту стрельбы, которая унесла жизнь больше 130 человек.

Кроме того, среди цветов можно заметить портреты погибших, которые принесли их скорбящие близкие. Собравшиеся также зажигают свечи в память о многочисленных жертвах жестокого преступления.