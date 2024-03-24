В МВД раскрыли, когда полиция на самом деле приехала к «Крокусу» Ирина Волк: полиция прибыла в «Крокус» через пять минут после начала теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МВД России Ирина Волк опровергла сообщения некоторых СМИ о недостаточно оперативном реагировании полиции на сигнал об атаке на «Крокус Сити Холл», подчеркнув, что сотрудники правоохранительных органов были на месте ЧП через пять минут после поступившего сигнала. Она также добавила, что мужчина с собакой, который попал на распространившееся в Сети видео в начале теракта, не имеет отношения к полиции.

Официально заявляем, что после поступления в дежурную часть УМВД России городскому округу Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через пять минут, — пояснила она.

По словам Волк, в Сети появилось видео, на котором, по сообщениям СМИ, был запечатлен мужчина в камуфляжной форме со служебной собакой. Некоторые издания заявили, что это полицейский, а кадры сделаны через несколько минут после первых выстрелов. Представитель МВД подчеркнула, что этот мужчина не является кинологом и никакого отношения к полиции не имеет. В связи с этим она обратилась к СМИ и блогерам с призывом критически относиться к непроверенным данным и опираться только на официальные источники информации.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что атака на «Крокус» была сделана с целью запугать население и вызвать протестные настроения. Он также отметил, что Москва и Московская область всегда были наиболее приоритетными целями для террористов.