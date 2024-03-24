Военный эксперт рассказал, какие выводы должен сделать каждый после теракта Военэксперт Перенджиев призвал россиян к бдительности после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

Россия в данный момент является воюющей страной, поэтому все граждане должны избегать массового скопления людей и быть бдительными, рассказал NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, террористы всегда пытаются в первую очередь нанести удары по столице и Московской области.

В 1999 году террористы взрывали жилые дома в Москве. Также в 2002 году был захват заложников на Дубровке. Мы должны это запомнить и вынести урок, что террористы всегда хотят ударить в первую очередь по жителям столицы и Московской области. Россия сейчас — воюющая страна, поэтому как органы, так и граждане должны проявлять бдительность, забыть о развлечениях и не собираться в толпы, — сказал Перенджиев.

По словам эксперта, лишь сделав необходимые выводы и проявляя осторожность, удастся избежать трагических событий, произошедших недавно в «Крокусе».

На мой взгляд, этот теракт стал не только местью за удары по Украине, но и за то, что российские граждане снова поддержали Путина и обеспечили стабильность. Вторая их задача была — вызвать протестные настроения, а возможно и протестные выступления, против центральной власти со стороны граждан Московского региона. И конечно, они пытались нас запугать, — добавил Перенджиев.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что в ближайшее время из трагедии, произошедшей вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле», предстоит сделать ряд выводов. Он назвал разумной позицию российских правоохранительных органов, которые не дают поспешных оценок случившемуся, пока не найдены заказчики и исполнители, а также не обнаружены доказательные следы тех, кто организовывал и осуществлял теракт.