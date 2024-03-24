Военный эксперт раскрыл, кто вербовал террористов для атаки на «Крокус» Эксперт Рахмонов: посольство Украины в Душанбе вербовало людей для теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вербовка злоумышленников для осуществления теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске велась через украинское посольство в Душамбе, заявил РИА Новости военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы Бахтиер Рахмонов. Он напомнил, что за несколько недель до трагедии диппредставительство Украины опубликовало объявление с приглашением вступить в «Интернациональный легион».

Вербовка убийц для теракта происходила через посольство Украины в Душанбе, его посол — экс-глава внешней разведки, а само консульство за несколько недель до теракта искало исполнителей, опубликовав в открытую на странице посольства Украины в Таджикистане заказ на наем убийц, — заявил эксперт.

По словам Рахмонова, потенциальным террористам надо было всего лишь написать или позвонить, все необходимые контакты были указаны в объявлении, последние такие сообщения были опубликованы 9 и 18 марта. Он уточнил, что они были на сайте посольства в течение двух дней, а после их удалили, а вербовкой занимался Валерий Евдокимов, занимающий должность чрезвычайного посла Украины.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет наказан как один из организаторов террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он добавил, что нет сомнений в том, что украинские агенты и спецслужбы причастны к трагедии.