Подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставили на допрос в СК

Фото: t.me/sledcom_press

Подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» доставили на допрос в Следственный комитет России, сообщили в пресс-службе СК. На опубликованных кадрах видно, как к зданию центрального аппарата Следственного комитета подъезжает автомобиль ведомства. Из него силовики по одному выводят задержанных.

Отмечается, что на видео запечатлены трое задержанных. Их везли на разных автомобилях с завязанными глазами из соображений безопасности. Предполагается, что после допроса суд изберет им меру пресечения в рамках уголовного дела, возбужденного после теракта.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли огонь по зрителям в концертном зале. Позднее они подожгли помещение.

На месте происшествия было изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата Калашникова, которыми были вооружены террористы. Заминированных тел и иных следов минирования в ходе осмотра места преступления обнаружено не было.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» посещал торговый центр за несколько дней до трагедии. Данные сведения, по его словам, предоставил подрабатывавший в «Крокусе» фотограф, в объектив камеры которого попал мужчина, впоследствии задержанный сотрудниками правоохранительных органов.