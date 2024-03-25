Отличившихся при задержании участников теракта в «Крокусе» солдат наградили МО РФ: задержавшие подозреваемых в теракте в «Крокусе» военные получили награды

Военнослужащие прикрытия государственной границы России, отличившиеся при задержании в Брянской области подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус сити холле», получили государственные и ведомственные награды, сообщило Министерство обороны РФ. Согласно данным ведомства, награды вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки прикрытия Государственной границы Российской Федерации, отличившимся в ходе задержания террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл», — говорится в публикации.

В Министерстве отметили, что Эседулла Абачев лично поздравил каждого военнослужащего и высоко оценил работу по задержанию подозреваемых. Солдаты получили медали «За отвагу» и «За боевые отличия». При этом вручение государственных наград прошло непосредственно на позициях подразделения.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина высказалась о подростке по имени Ислам, спасшем людей при теракте в «Крокус Сити Холле». Она заявила, что к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратятся с предложением наградить 15-летнего школьника. Останина подчеркнула, что он совершил героический поступок.