Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 25 марта, видео, фото

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала трехминутное видео, как панда Катюша учится ползать по тонким бревнам. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша сама учится ползать по бревнам

На кадрах запечатлено, как Катюша в одиночестве ползает по тонким бревнам в большом вольере. Она уже более уверенно цепляется когтями и медленно передвигается по ним из стороны в сторону. При этом панда несколько раз чуть не сорвалась, но вовремя среагировала и удержалась.

«Катюша — канатоходка. Движения по тонким бревнам все более уверенные, и равновесие удержала», — подписала видео руководитель зоопарка.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале отметили отважность маленького животного, которое в одиночку и без своей мамы Диндин ползает по бревнам.

«Почему никто даже не страхует маленького ребенка на такой высоте? Ей даже соломки не постелили, вдруг бы сорвалась малышка и упала. Надо чтобы Диндин за ней присматривала в такие моменты. Я очень переживала за Катюшу, когда смотрела это видео»;

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка

«Катюша молодец! Попка перевешивает, но добралась и, главное, спустилась сама. Сначала растерялась, но потом справилась. Пару раз мне показалось, что малышка вот-вот сорвется, но она так умело зацепилась свои когтями и удержалась. Умничка!»;

«Почему Диндин не было рядом с Катюшей? Первый раз увидел, как малышка сама занимается подобными делами, потому что обычно ее всегда страховала мама, а тут прям одна ползала. Молодец»;

«А они, получается, кору с этих бревнышек объедают, что ли? Какая же смышленая и храбрая наша Катюша, а еще умница. Растет прям на глазах, а ведь ей только полгодика недавно исполнилось», — обращали внимание подписчики.

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Первый самец панды по кличке Пинь-Пинь был передан столичному зоопарку еще в мае 1957 года, который прожил в стенах учреждения четыре года. В августе 1959 года был доставлен второй самец Ань-Ань, пробывший в Москве до 1972 года.

«К каждому приему больших панд зоопарк тщательно готовился. Использовалось лучшее оборудование своего времени, самые комфортабельные вольеры — в строгом соответствии со стандартами КНР. Текущий визит — не исключение. У каждой панды свое обширное пространство, оформленное в стиле китайского дворика-пещеры. Созданы озерца, ручейки и родники. Сформированы целые рощицы и крепкие деревья для лазанья. Во внутреннем помещении — строгий климат-контроль. И, конечно же, множество специальных игрушек — наши панды еще очень молоды», — сообщается на сайте Московского зоопарка.

Также отмечается, что у столичного зоосада был большой опыт содержания панд и очень много неравнодушных посетителей, которые специально проходят посмотреть на бамбуковых медведей.

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