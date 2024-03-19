В Приамурье ввели режим ЧС из-за происшествия на руднике В Амурской области ввели режим ЧС из-за обвала шахты на руднике «Пионер»

Фото: amur.sledcom.ru

Власти Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за обвала шахты на руднике «Пионер» в Зейском округе, сообщает пресс-служба регионального правительства. На руднике «Пионер» в Амурской области произошло обрушение породы, из-за чего под завалами оказались 13 рабочих.

В Приамурье введен регионарный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе. <...> В шахте находились 13 вахтовых рабочих из других регионов, — говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, под завалами находятся сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет.

Ранее компания «Покровский рудник» не подтвердила информацию о взрыве на руднике «Пионер» в Амурской области. В прокуратуре региона проинформировали, что число изолированных от поверхности рабочих может составлять до 15 человек.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что сотрудники организации связываются с родственниками людей, которые находятся в шахте. В компании пообещали при необходимости разместить близких шахтеров в пунктах временного размещения и гостиницах на территории Зейского округа и оказать всю необходимую помощь.