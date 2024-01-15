В Коми возбудили уголовное дело после гибели горняка на затопленной шахте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воркуте возбудили уголовное дело после аварии на шахте «Заполярная», где произошло частичное затопление из-за прорыва грунтовых вод, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Коми. В результате происшествия погиб один человек.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении.

В результате ЧП также пострадал один человек, его госпитализировали с ушибами и переломом. На месте аварии продолжает работать следственно-оперативная группа.

Прорыв грунтовых вод на шахте «Заполярная» произошел 15 января на глубине 600 метров. В момент происшествия на аварийном участке работали три человека. В общей сложности в шахте находилась смена из 60 человек.

Ранее в Китае восемь человек погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции Хэнань. Причиной происшествия стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы. Еще восемь человек числятся пропавшими. Спасательные работы продолжаются.