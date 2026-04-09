09 апреля 2026 в 11:20

Истекающую кровью пенсионерку пришлось нести до скорой из-за сугробов

Медикам скорой помощи из Воркуты пришлось на руках нести до автомобиля истекающую кровью пенсионерку из-за нечищеных дорог, сообщает Telegram-канал «112». После инцидента сын пострадавшей Максим обратился в администрацию. Ему пообещали, что дороги почистят, но пока техника не приезжала.

Максим уточнил, что у его матери резко поднялось давление и началось кровотечение изо рта. Семья вызвала скорую помощь, однако медики не смогли подъехать к дому. В результате пришлось нести женщину на руках.

По словам Максима, из-за задержки состояние матери ухудшилось. Тем не менее сейчас ее жизни ничего не угрожает — россиянку удалось доставить в больницу, она находится в стабильном состоянии.

Ранее врачи Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко провели уникальную операцию 56-летней пациентке, у которой на протяжении нескольких лет развивалось гигантское патологическое скопление лимфы. Женщина поступила к медикам в тяжелом состоянии.

До этого в Татарстане у пенсионерки выросла опухоль щитовидной железы размером с голову. Женщина 40 лет не могла решиться на операцию. Пациентка страдала от сильной астмы, опухоль сдавливала трахею и угрожала ее жизни.

Регионы
Воркута
медики
скорая помощь
