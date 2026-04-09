Истекающую кровью пенсионерку пришлось нести до скорой из-за сугробов

Медикам скорой помощи из Воркуты пришлось на руках нести до автомобиля истекающую кровью пенсионерку из-за нечищеных дорог, сообщает Telegram-канал «112». После инцидента сын пострадавшей Максим обратился в администрацию. Ему пообещали, что дороги почистят, но пока техника не приезжала.

Максим уточнил, что у его матери резко поднялось давление и началось кровотечение изо рта. Семья вызвала скорую помощь, однако медики не смогли подъехать к дому. В результате пришлось нести женщину на руках.

По словам Максима, из-за задержки состояние матери ухудшилось. Тем не менее сейчас ее жизни ничего не угрожает — россиянку удалось доставить в больницу, она находится в стабильном состоянии.

