Правда ли, что зумеры массово уезжают в деревню? Разбираем тренд

Знаете, что сейчас говорят молодые люди, покупающие дома в деревне? «Хочу слышать пение птиц, видеть звездное небо, просыпаться в тишине, не толкаться в толпе» — и другие подобные аргументы. Пока одни штурмуют московские и питерские офисы, другие молодые люди выбирают жизнь в глубинке. Зумеры переезжают в деревню — тренд, который в 2026 году обсуждают в Госдуме, риелторских агентствах и соцсетях. Это мода или осознанный выбор? Разбираемся, что стоит за переездами в Воркуту, глухие деревни и на старые дачи.

Откуда ноги растут: TikTok, блогеры и эстетика сельской жизни

Первые звоночки прозвучали в 2020 году. В разгар пандемии, когда города замерли в локдауне, люди вспомнили о загородных домах. Но если миллениалы воспринимали дачу как место для шашлыков, то зумеры увидели в ней эстетику. Соцсети захлестнула волна видео под хештегами #cottagecore и #деревнямоеймечты. На них — уютные избушки, русские печи, керосиновые лампы, вышитые салфетки, козы и куры. Такая жизнь в деревне глазами молодежи выглядит как бесконечный отпуск или сцена из красивого фильма. Виртуальная реальность отсекает все лишнее: запах навоза, отсутствие дорог и бесконечную борьбу с сорняками.

Если раньше пределом мечтаний была квартира в центре мегаполиса и офис в стеклянной высотке, то теперь социальные сети пестрят совершенно иными кадрами. Мы видим, как зумеры переезжают в деревню, и этот тренд становится новой формой дауншифтинга — осознанного отказа от карьерного роста, высокой должности и высокого дохода в пользу более спокойной, сбалансированной жизни, свободного времени и душевного спокойствия.

Запрос на искренность и подтолкнул зумеров переезжать в деревни. Молодые люди видят в сельской жизни не лишения, а возможность вырваться из гонки, обрести личное пространство и заодно стать звездой соцсетей.

Кейс Воркуты: почему молодые покупают квартиры за 30 тысяч рублей

Одним из самых странных и громких явлений последних лет стал интерес молодежи к умирающим северным городам. Воркута, долгое время считавшаяся символом депрессии и оттока населения, внезапно привлекла внимание зумеров-интровертов и эстетов «заброшек».

Почему сегодня находятся те, кто покупают квартиры в Воркуте? Во всем мире, включая Россию, цены на недвижимость росли значительно быстрее доходов населения последние 10–15 лет. Сейчас в мегаполисах даже при наличии двух высоких зарплат первоначальный взнос копят годами. В 2026 году к тому же ключевая ставка остается высокой, что делает ежемесячные платежи по ипотеке неподъемными для большинства россиян. В то же время сами зумеры только входят на рынок труда. Их стартовые зарплаты, как правило, невысоки. Чтобы банк одобрил крупный кредит, нужен стабильный высокий «белый» доход и приличный стаж работы. Все это делает покупку собственного жилья для молодежи без помощи родителей практически невозможной. А потребность в нем в то же время относится к базовым.

Если деревни и дачи — это про эстетику, то Воркута — про голый прагматизм. Заполярный город стал настоящим магнитом для зумеров, ищущих свое жилье. Цены здесь такие, что впору говорить о новой экономической реальности. Несколько сотен тысяч — и ты владелец собственной «трешки» в сталинке, тогда как в Москве на эти деньги не хватило бы даже на первый взнос по ипотеке. А в поселках Воркутинского кольца можно найти квартиру меньше 100 тысяч рублей.

Конечно, за 30–50 тысяч рублей больших удобств и хорошего ремонта вам никто не предложит. В том же доме может пустовать больше половины квартир. А из окна придется любоваться пустыми окнами соседней хрущевки. Но главное, дом в деревне для зумеров — это шанс купить жилье без ипотечного рабства, которое так пугает поколение Z. А если к этому добавить возможность работать удаленно, картина становится еще привлекательнее.

Однако, как предупреждают эксперты, Воркута — это не просто дешевые квадратные метры. Это восемь месяцев зимы, полярная ночь, ветра и удаленность от Большой земли.

Реальность vs картинка: с чем столкнется зумер в деревенском доме

Жизнь в деревне глазами молодежи может быть заманчивой, но картинка в соцсетях обманчива. Когда эйфория от покупки проходит, наступает стадия столкновения с бытом. Основные мифы зумеров о деревне разбиваются о суровую реальность коммунальных проблем. За кадром красивой избушки часто скрывается отсутствие канализации, водопровода и отопления. А еще в деревенском доме легко столкнуться с мышами и насекомыми.

Риелторы предупреждают: очень много денег уйдет на техническое обследование дома — фундамент, кровля, электрика, проводка воды. А руководители строительных фирм называют реконструкцию старых каркасных домов бессмысленной: многие из них по сути были самостроем в условиях большого дефицита стройматериалов. За прошедшие годы они прогнили и покрылись плесенью.

Даже если дом удастся привести в порядок, встанет вопрос с коммуникациями. Выделенная мощность в старых сетях часто не превышает 1,5–2 киловатт — это даже не позволит включить одновременно чайник и обогреватель. А в межсезонье подъездные пути превращаются в непролазную грязь, и скорая помощь может просто не доехать. Это реальная жизнь в деревне, о которой редко пишут в блогах.

Удаленка как драйвер переезда: плюсы и минусы жизни в глуши

Главный фактор, сделавший возможным массовый переезд, — распространение удаленной работы. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, спрос на садовые участки среди молодежи вырос в разы именно благодаря тому, что работа перестала привязывать человека к офису. С ним согласна и декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная. Теперь квалифицированным трудом можно заниматься и в любой точке мира.

В 2026 году удаленка и переезд за город воспринимаются как логичная связка. Если ваша работа находится в ноутбуке, то какая разница, смотрите вы из окна на бетонную стену или на березовую рощу?

Но у удаленки в глуши есть обратная сторона. Плохой интернет может свести на нет все планы, а отсутствие рядом коворкинга или кафе, где можно поработать в другой обстановке, со временем начинает угнетать. Кроме того, не все работодатели готовы отпускать сотрудников «в поля» — особенно если работа связана с частыми встречами или командировками.

Экономическая выгода тоже неочевидна. Эксперты по рынку труда подсчитали: у молодого специалиста, который мог бы получать в Москве 100 тысяч, но тратить половину на аренду, в родном городе с зарплатой 40–50 тысяч может оставаться больше свободных денег. Однако эта арифметика работает только при условии, что у вас уже есть жилье. Если же его нужно покупать — вопрос становится сложнее.

Анализируя реальные кейсы, можно выделить основные плюсы жизни в глубинке для зумеров: это возможность самореализации через ручной труд, отсутствие социального давления и экологическая чистота. Для многих это становится способом обрести «почву под ногами» в нестабильном мире. Но статистика неумолима: большая часть тех, кто уехал с большими надеждами, возвращаются в города в течение первых двух лет. Остаются те, кто смог найти баланс между комфортом и природой.

Дом в деревне как инвестиция: гениально или глупо?

С точки зрения финансовой грамотности покупка дешевого дома в глуши — это скорее трата, чем инвестиция. Риелторы отмечают: после ремонта стоимость такого объекта вырастает, но продать его потом будет крайне сложно. Рынок недвижимости в Воркуте и подобных городах — рынок покупателя, причем очень ограниченного. Квартира, купленная сегодня за 100 тысяч, через пять лет может стоить столько же — даже с учетом вложенных в ремонт миллионов.

Вкладывая деньги в ремонт старой избы, вы рискуете никогда не вернуть эти средства при продаже. Деревня требует постоянных дотаций, и без четкого плана монетизации (например, ведения блога о стройке или сдачи дома в аренду через платформы) такая инвестиция может превратиться в бездонную бочку, поглощающую все ваши доходы от удаленной работы.

Тем не менее для многих зумеров цель не в том, чтобы заработать на перепродаже. Они хотят свое жилье здесь и сейчас, без ипотеки на 30 лет. И если готовы жить в суровых условиях, Воркута становится реальным шансом начать взрослую жизнь с чистого листа.

Кто на самом деле покупает и кто остается

Статистика утверждает, что о покупке собственного дома мечтают целых 67% зумеров. Это, кстати, больше, чем у миллениалов: там любителей загородной жизни только 56%. Однако воплощают эту мечту в реальность единицы. Исследование «Яндекс Недвижимости» показало, что смогли приобрести загородную недвижимость лишь 9% россиян в возрасте от 25 до 30 лет. Остальные либо арендуют, либо остаются в городе.

Мифы разбиваются о суровую реальность: массового исхода нет. Есть отдельные истории энтузиастов, готовых менять жизнь.

Эти люди не бегут от проблем — они создают новую реальность. И пока одни скептически комментируют новости о «бегстве из городов», другие уже топят печь, кормят гусей и получают миллионные просмотры в соцсетях. Но много ли таких людей и надолго ли хватит их энтузиазма?

