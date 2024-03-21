Появились новые подробности обвала на руднике «Пионер» в Приамурье На руднике «Пионер» обрушилось более 190 тысяч кубометров породы

Фото: t.me/mchs_official

На руднике «Пионер» в Амурской области обрушилось более 190 тысяч кубометров породы, передает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы. До этого сообщалось об обрушении 80 тысяч кубометров породы, в результате чего под землей оказались заблокированы 13 горняков. Спасатели пытаются установить с ними связь.

По уточненной информации, общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тысячи кубических метров, — заявил собеседник агентства.

Обрушение породы на руднике случилось вечером 18 марта. С того момента под завалами находятся сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Из-за ЧП на шахте «Пионер» в Амурской области был введен режим ЧС.

В МЧС РФ ранее сообщили, что спасатели пробурили скважину глубиной 53 метра в направлении застрявших горняков. С места происшествия было вывезено еще 160 кубических метров грунта. Как подчеркнули в спасательной службе, на шахте готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек. Кроме этого, к руднику доставили вторую буровую установку из Благовещенска.