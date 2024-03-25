Филипп Киркоров: последние новости 25 марта, куда улетел после «Крокуса»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров покинул Москву после теракта в «Крокус Сити Холл». Какие еще новости о поп-короле известны сегодня, где он находится сейчас, почему его не пригласили на конкурс «МиР — Музыка и Развитие»?

Почему Киркоров уехал из России

Telegram-канал «Новости Азербайджана» 23 марта показал видео, на котором Филипп Киркоров в сопровождении своих охранников прилетел в Баку. В кадре певец покидает ВИП-зал аэропорта.

Причина отъезда Киркорова в Азербайджан неизвестна. Также неясно, сколько артист пробудет в Баку.

Что Киркоров сказал о теракте в «Крокусе»

Филипп Киркоров выразил соболезнования всем пострадавшим, их семьям и близким. Он заявил, что готов оказать помощь бизнесмену Аразу Агаларову, владеющему «Крокус Сити Холлом», и его сыну Эмину Агаларову, бывшему вице-президенту компании.

«Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова. Для нас, для артистов, „Крокус Сити Холл“, концертный зал им. Муслима Магомаева, это наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы должны все сплотиться. Эмин, Араз, я буду всегда рядом. Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь! Храни вас Боже!» — написал поп-король в микроблоге.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

На какой концерт не пригласили Киркорова

Филиппа Киркорова не пригласили на гала-концерт Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие».

По словам музыкального продюсера и основателя шоу Александра Яковлева, исполнителя проигнорировали из-за участия в «голой» вечеринке. Он заявил, что Киркоров «не должен заходить в их дверь».

«То, что происходило на „голой“ вечеринке, у меня и моих коллег в голове не укладывается. Какая-то вакханалия, я не разделяю это. По-русски говоря, потеряли берега, сейчас точно не время таким образом проводить мероприятия. Если Киркорова хотят приглашать другие медийные площадки, пусть. Для нас он — не наш артист, и пусть он в нашу дверь не заходит, мы его не примем», — заявил Яковлев NEWS.ru.

Почему у Киркорова проблемы с ФНС

По информации Telegram-канала Baza, Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн», а также принадлежащего артисту магазина одежды Phill 4 you. На самого Киркорова завели дело за неуплату административного штрафа.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Налоговая заблокировала счета магазина одежды и творческого центра „Филипп Киркоров корпорейшн“, а на самого певца завели дело за неуплату административного штрафа. Бренд одежды Phill 4 you и „Филипп Киркоров корпорейшн“, принадлежащие Филиппу Киркорову, попали под блокировку 21 марта. Первая фирма управляет бутиком в ТРК Vegas, а вторая занимается „зрелищно-развлекательной“ деятельностью, производит видео и рекламу. Счета магазина одежды Киркорова заблокировали за просроченную задолженность по налогам в 4,2 тысячи рублей. Иронично, что налоговая сама подарила бутику Phill 4 you больше денег, чем его задолженность. В 2020 году, когда из-за пандемии закрывали торговые центры, магазин одежды певца получил от ФНС субсидию в 70 тысяч рублей», — сообщила Baza.

Помимо этого, по данным канала, «Филипп Киркоров корпорейшн» не сдает декларации и сведения о доходах с 2022 года.

«Филипп Киркоров корпорейшн» тоже провинилась: не сдает декларации и сведения о доходах с 2022 года, в марте ее счета в Сбербанке тоже заблокировали. На них уже накладывали ограничения в декабре 2023 года. ФНС приняла решение ликвидировать компанию из-за недостоверности полученных сведений. Одновременно с наложением ограничений на счета фирм на днях мировой суд в Центральном округе Москвы зарегистрировал административное дело в отношении Филиппа Киркорова, которое предусматривает ответственность за неуплату назначенного ранее административного штрафа. О каком штрафе идет речь, не уточняется", — говорится в публикации.

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