Пугачева и Галкин: последние новости 25 марта, слухи, поддержка Украины

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»/Global Look Press

Алла Пугачева, Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева поддержала украинскую певицу Наталию Могилевскую, а исполнитель Вячеслав Малежик рассказал, почему прекратил общение с Примадонной. Где сейчас комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), какие известны последние новости о них сегодня?

Как Пугачева поддержала украинскую певицу

Алла Пугачева поддержала украинскую певицу Наталию Могилевскую, которая на днях прервала свой концерт в Кривом Роге из-за воздушной тревоги. В своих социальных сетях исполнительница разместила видео, снятое в бомбоубежище, где она укрылась вместе со своей командой.

Примадонна отреагировала на запись Могилевской в социальных сетях и оставила комментарий.

«Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!» — написала Алла Пугачева.

Что о Пугачевой рассказал Вячеслав Малежик

Заслуженный артист России Вячеслав Малежик рассказал, что длительное время поддерживал контакт с Аллой Пугачевой после их совместной работы в ВИА «Веселые ребята», однако со временем их общение сошло на нет.

«Мы с ней тысячу лет уже не поддерживаем отношения. Плотно общались, когда я работал в „Веселых ребятах“, потом разошлись. Она меня звала в свой театр песни, но я ей сказал: „Ты мне значительно симпатичнее как подружка, нежели как начальник“. На этом закончились наши взаимоотношения», — рассказал он MK.RU.

Малежик признался, что, несмотря на отъезд Пугачевой из России, он продолжает положительно к ней относиться. Однако не ко всем уехавшим знаменитостям у него подобное отношение.

«Все, кроме Аллы Пугачевой, кто покинул страну, кроме раздражения, ничего не вызывают. Честно говоря, Аллу мне очень жалко, она талантливая женщина, и мне не очень понятно, почему она отказалась от той любви, которую она имела в нашей стране. Потому что это та вещь, которая за деньги не покупается», — отметил Малежик.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Кристина Орбакайте

Выступит ли Пугачева на концерте Орбакайте в США

Певица Кристина Орбакайте планирует дать концерты в нескольких городах США и Канады. В их числе Торонто, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия и Бостон. 20 апреля она также выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине.

По мнению концертного директора Сергея Лаврова, Примадонна не появится на концерте Орбакайте в Америке. По его словам, артистка не любит длительные перелеты и не решится на поездку ради выступления на мероприятии дочери.

«Насколько знаю, Алла Борисовна не любит летать самолетами, для нее перелеты — очень сложная история. С Кипра лететь часов 12 и еще в Америке перелетать по городам — для нее это физически сложно», — сказал Лавров NEWS.ru.

Что известно о местонахождении Пугачевой и Галкина

Максим Галкин сейчас находится в гастрольном туре по Израилю. Сегодня, 25 марта, он даст концерт в Реховоте, затем отправится в Тель-Авив, Кирьят-Моцкин и другие города.

Местоположение Аллы Пугачевой неизвестно. После отъезда из России она вместе с Галкиным и детьми — двойняшками Лизой и Гарри, обустроились в Израиле, однако в октябре прошлого года семья переехала на Кипр.

В своем последнем видеообращении она прокомментировала тему возвращения на родину, заявив, что «нормальные люди» не планируют вновь жить в России. При этом Примадонна пообещала, что если приедет в Москву, то скажет все, что думает.

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