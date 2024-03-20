Лавров объяснил, почему Пугачева не выступит на концертах Орбакайте в США Продюсер Лавров: Пугачева вряд ли выступит с Орбакайте из-за нелюбви к перелетам

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева вряд ли выступит на концертах дочери, Кристины Орбакайте, в США, предположил концертный директор Сергей Лавров в разговоре с NEWS.ru. Он считает, что это связано с нелюбовью Примадонны к долгим перелетам.

Насколько знаю, Алла Борисовна не любит летать самолетами, для нее перелеты — очень сложная история. С Кипра лететь часов 12 и еще в Америке перелетать по городам — для нее это физически сложно, — объяснил Лавров.

Он считает, что концерты Орбакайте заинтересуют лишь эмигрантов из РФ, которые уехали в Штаты еще в 1990-х. По его мнению, они знают ее «как дочку Пугачевой». Лавров также предположил, что певица решила устроить турне не из-за того, что ей не на что жить.

Кристина — артистка, артист должен выступать, когда не выступает, он сгорает. Не думаю, что Орбакайте сильно нуждается в деньгах, но у нее огромный коллектив, который надо кормить. Насколько я знаю, она его не распустила и платит своим артистам «гарантию», они сидят без работы, но получают зарплату. Потому что собрать новый коллектив для артиста — это всегда большая проблема, — считает концертный директор.

Ранее стало известно, что Орбакайте выступит в нескольких городах США и Канады. В их числе Торонто, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия и Бостон. 20 апреля певица выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине, где исполнит хиты на русском языке. По словам организаторов тура, в рамках которого состоится и этот концерт, Орбакайте споет композиции «Перелетная птица», «Опять метель», «Мой мир», «Алла будет петь» и многие другие.