Пугачева и Галкин: последние новости 23 марта, реакция на теракт в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил соболезнования семьям погибших из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Какие еще последние новости о нем и народной артистке СССР Алле Пугачевой известны сегодня? Где они находятся сейчас?

Как Галкин отреагировал на теракт в «Крокусе»

Вчера, 22 марта, перед концертом группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00 по московскому времени, в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел теракт.

Максим Галкин в соцсетях назвал случившееся «ужасающей трагедией». Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и добавил, что его мысли сейчас с пострадавшими.

Алла Пугачева пока никак не отреагировала на теракт.

Лишат ли Галкина российского гражданства

Бывший депутат Роман Худяков сообщил, что Максима Галкина могут лишить российского гражданства.

Он напомнил, что недавно вступил в силу закон, который запрещает звездам-иноагентам рекламировать свои соцсети. Принятый нормативно-правовой акт может стать причиной не только сокращения заработков, но и потери гражданства. По мнению Худякова, такими нововведениями иноагентам «сильно прищемили хвост».

«Конечно, на Галкина давно пора завести уголовное дело. Давно пора изъять все его имущество и имущество его семьи (включая замок, где так и живут водитель с семьей и сын племянника Пугачевой, которого она ему „подарила“). И лишить и его, и Пугачеву („нормальные люди в Россию не вернутся“) гражданства», — заявил он в Telegram-канале.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

Выступит ли Пугачева на концерте Орбакайте в США

Недавно появилась информация о том, что дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте даст концерты в нескольких городах США и Канады. В их числе Торонто, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия и Бостон. 20 апреля она также выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине.

По мнению концертного директора Сергея Лаврова, Примадонна не будет выступать вместе с Орбакайте в США. Он считает, что это связано с нелюбовью Пугачевой к долгим перелетам.

«Насколько знаю, Алла Борисовна не любит летать самолетами, для нее перелеты — очень сложная история. С Кипра лететь часов 12 и еще в Америке перелетать по городам — для нее это физически сложно», — объяснил Лавров NEWS.ru.

Вернется ли Пугачева в Россию

Бывший музыкант Аллы Пугачевой Александр Левшин не исключил ее возвращения в Россию. По его мнению, заявления исполнительницы — это эмоциональный выброс, не имеющий ничего общего с действительностью. Левшин отметил, что Пугачева остается умной и мудрой женщиной.

«Есть люди, которые, когда переживают и нервничают, отвечают раздраженно. Пугачева — умная, мудрая женщина, ей не 20 лет. Просто она сейчас находится в семье: там не только муж, там двое детей. Мне кажется, что это чисто эмоциональный выброс», — сказал музыкант.

Он предположил, что в ближайшем будущем певица может появиться в Москве. По его словам, Примадонна «сама определится, как будет существовать оставшиеся годы», ведь она «взрослый человек и сама выбирает свою судьбу».

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Максим Галкин сейчас находится в гастрольном туре по Израилю. Его ближайшее выступления запланированы в Кирьян-Моцкине (23 марта), Ришон ле-Ционе (24 марта) и Реховоте (25 марта).

Местоположение Аллы Пугачевой на данный момент неизвестно. В своем последнем видеообращении она прокомментировала тему возвращения на родину, заявив, что «нормальные люди» не планируют вновь жить в России. При этом певица пообещала, что если приедет в Москву, то скажет все, что думает.

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