Его запретили на Украине из-за Крым. Как живет актер Михаил Полицеймако

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Михаил Полицеймако

Актер Михаил Полицеймако много снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Полицеймако

Михаил Полицеймако родился 7 апреля 1976 года в Москве в семье актеров Марии Полицеймако и Семена Фарада. Его дедушка — народный артист СССР Виталий Полицеймако.

Учился в ГИТИСе. В кино он дебютировал в 1990 году в картине «Детство Темы». Также артист снимался в проектах «Простые истины», «Старые клячи», «Капитан Правда», «Моя прекрасная няня», «Есенин», «Здравствуйте, мы ваша крыша!», «Кто в доме хозяин?», «Идеальная жена», «День радио», «Тариф Новогодний», «Деффчонки», «Слуга народа 2», «Полярный», «Мальдивы подождут» и других.

Всего в его фильмографии более 140 работ.

«Многие говорят о сериалах, как о чем-то второсортном, с чем я совершенно не согласен. Сериал может быть хорошим и качественным, если его делают на совесть настоящие профессионалы. Для актера слава не главное. Главное — заниматься профессией и не размениваться. Артист может быть популярным, а потом за секунду кануть в неизвестность — он даже не заметит этого момента. Поэтому мне импонируют люди, которые, несмотря на известность, не забывают здороваться, говорят окружающим „вы“ и не открывают дверь ногой. Успешный актер — это 40% таланта, того, что заложено родителями и Богом, 40% — работоспособности и 20% — удачи», — считает Полицеймако.

Помимо актерской карьеры, он развивается как ведущий. Полицеймако работал в программах «Сладкие истории», «Кулинарный техникум», «О самом главном», «Угадай мой возраст» и других.

Что известно о личной жизни Полицеймако

Первой женой Михаила Полицеймако была актриса Ольга Лысак. В 2001 году у пары родился сын Никита. Супруги прожили вместе семь лет, но в итоге развелись.

В 2005 году Полицеймако женился на актрисе Ларисе Муратовой. В 2007 году у них родилась дочь Эмилия, в 2010 году — дочь София, в 2020 году — дочь Мария.

Фото: ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин Михаил Полицеймако с дочерью Эмилией

«Я сейчас стараюсь уделять особое внимание всем своим детям. Мой сын окончил Щукинское театральное и стал профессиональным актером. Никита играет в Театре сатиры, так что он продолжит династию. Так же, как и моя старшая дочь — она учится в театральной школе „1-2-3“. Средняя дочь учится в школе, у Софии хорошие оценки», — рассказывал Полицеймако издании VOICE.

Какая трагедия случилась в семье Полицеймако

Семен Фарада умер в 2009 году в возрасте 75 лет. Артист перенес два инсульта и в последние годы жизни нуждался в постоянном уходе. Михаил Полицеймако тогда ушел из театра, чтобы найти более прибыльную работу и оплачивать услугу сиделки.

Полицеймако рассказывал, что проблемы отца со здоровьем стали следствием его образа жизни.

«С возрастом мы все приходим к тому, что нужно заниматься своим здоровьем, ведь люди не молодеют. Нельзя в 64 года спать по четыре часа или с похмелья бежать гулять с собакой рано утром, а потом мчаться на репетицию! А кто ему что скажет, никто же ему не указ. Единственной, кого он слушал, была моя бабушка — его еврейская мама. Она умерла в 1989 году. Я помню, как переживал папа. Просто лежал и смотрел в потолок дня два», — вспоминал актер.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Церемония прощания с Семеном Фарадой в Доме кино. Супруга С.Фарады Мария Полицеймако и внук Никита

Он признавался, что трагедия, случившаяся с отцом, изменила его отношение к собственному здоровью. Сейчас Полицеймако часто проходит обследования.

«Я, потерявший отца так рано, как он потерял свою маму, своим здоровьем занимаюсь. Думаю, что у моих детей больше шансов побыть подольше с папкой. Мне отец таких шансов не оставил. Я ведь к тому же поздний ребенок, родился, когда ему было 42», — комментировал артист.

В какой скандал попадала жена Полицеймако

В 2022 году появилась информация о том, что жена Михаила Полицеймако Лариса избила журналиста Первого канала.

«Следствие не может найти жену актера Михаила Полицеймако, чтобы обвинить ее в причинении вреда журналистке Первого. Она не отвечает на звонки и не открывает двери. Возможно, бежала из страны. Речь о конфликте Ларисы Полицеймако с журналисткой Первого Лилией Федоровой. Последняя вместе со съемочной группой приехала готовить сюжет о разборках супружеской пары с их соседом, но жена актера напала на Лилию. Журналистке диагностировали сотрясение и травму позвоночника. Она написала заявление в полицию. Открыли уголовное дело только спустя год. И вот захотели найти Ларису, чтобы официально предъявить обвинение в нанесении вреда средней тяжести, но женщина исчезла. Ни она, ни родственники не выходят на связь с дознавателем и не открывают органам двери. Возможно, скрываются, а возможно, уехали отдохнуть за границу. Лилия же считает, что справедливым наказанием для Полицеймако станут обязательные работы в травматологии», — сообщал Telegram-канал Mash.

Спустя время супруга актера вышла на связь и призвала публику не верить сплетням о ней.

«Добрый день. Со мной все хорошо. Спасибо. Не читайте желтую прессу», — сказала она StarHit.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Михаил Полицеймако с супругой Ларисой

Что за история с запретом на въезд на Украину

В феврале 2020 года стало известно, что в театрах Харькова, Киева и других крупных городов Украины был отменен показ лирической комедии «Последний этаж» с участием Михаила Полицеймако.

По данным украинских СМИ, Михаил Полицеймако входит в перечень невъездных на территорию Украины лиц. В частности, он был включен в список сайта «Миротворец», на котором артиста обвинили «в неоднократных нарушениях пересечения государственной границы Украины» после посещения Крыма.

Чем сейчас занимается Полицеймако

Михаил Полицеймако продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Маленькие комедии», «Внезапные чтения. Спасибо, John, мы все помним!», «В Бореньке чего-то нет», «Леди на день», «Мужчина с доставкой на дом», «День радио», «Доктор знает все», «Ищу мужа», «Последний этаж», «Бестолочь» и «Малыш и Карлсон».

В 2023 году артист снялся в проектах «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «СуперИвановы», «Я делаю шаг», «МаскЕрад» и «Слово. Война». В скором времени также должны выйти картины «Толерантность» и «Руки вверх» с его участием.

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