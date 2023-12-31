«Он был звездой, но не звездился»: непростая жизнь Фарады 31 декабря исполняется 90 лет со дня рождения Семена Фарады

Фото: Татьяна Кузьмина/ТАСС

Семен Фарада

31 декабря многие россияне смотрят по телевизору «Чародеев», «Того самого Мюнхаузена», «Человека с бульвара Капуцинов», «Гараж» и другие советские фильмы. Во многих из них снялся Семен Фарада, которого называют королем эпизода. Актер стал известным только в 46 лет, и вся его жизнь была полна парадоксов. 31 декабря Фараде могло бы исполниться 90 лет. Каким отцом и мужем он был, где снимался и как боролся в последние годы с болезнями — в материале NEWS.ru.

Что известно о детстве Фарады

Семен Фарада родился 31 декабря 1933 года. Дату своего рождения актер комментировал так: «Однажды первого апреля мои родители решили пошутить, и эта шутка через девять месяцев обернулась новогодним подарком! Мне приятно, что мой день рождения празднует вся страна, правда, не догадываясь об этом».

Сначала семья жила в подмосковном селе Никольское (нынешний район станции метро «Речной вокзал»). Перед началом Великой Отечественной войны Фердманы (это настоящая фамилия Фарады) переехали ближе к центру в трехкомнатную коммунальную квартиру, в которой у них была одна комната.

Соседом и другом Семена был Владимир Ресин, который впоследствии стал известным политиком. «Когда его сестренка Женя вышла замуж и родила ребенка и уже в этой комнатке спать было негде, он спал на кухне, на нашей общей кухне. Поэтому, когда просыпались и надо было идти на кухню, то ему приходилось уже вставать, или через него переступали», — вспоминал в документальном фильме «Уно моменто» Владимир Иосифович.

После школы Фарада поступил в Бауманское училище, как он шутил, «первое попавшееся по ходу трамвая учебное заведение», на специальность «инженер-механик по котельным установкам». Семен настолько увлекался самодеятельностью и джазом, что уделял мало времени учебе, поэтому его отчислили. Фарада пошел в армию и четыре года служил на флоте.

Фото: Михаил Строков/ТАСС Сцена из спектакля Московского театра драмы и комедии на Таганке «Бенефис»

Как инженер стал актером театра на Таганке

Вернувшись с флота, Фарада окончил «Бауманку» и стал работать инженером. В 1964 году он пришел в студенческий театр МГУ «Наш дом». Это было очень популярное место в Москве, на постановки театра было не попасть.

Там же начинал артистическую карьеру Геннадий Хазанов. «Семен был человеком очень смешливым. Я не могу сказать, что он там был перегружен какими-то философскими размышлениями. Он был такой земной очень, очень любил жизнь, был очень естественный, абсолютно не умел прикидываться, лгать и обладал, конечно, потрясающей природой актерской. У нас в студии смешнее, чем Семен, никого не было», — вспоминал Хазанов.

Когда в 1969 году театр разогнали, его режиссер Марк Розовский не мог допустить, чтобы актеры остались без работы, и привел свою команду и Фараду в Москонцерт, в театр «Фитиль».

Все это время Семен работал инженером, а игру в спектаклях воспринимал как хобби. Только в 1975 году он стал актером: Юрий Любимов пригласил его в театр на Таганке. Режиссера не смутило, что у Фарады не было специального образования. Он разглядел в актере важные для театра качества.

«Юмор и живость, его живость просто, ну, как человеческие качества. Шарм определенный, его забавность, как он умеет рассказывать, подмечать жизненные всякие коллизии», — говорил мэтр.

Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press Семен Фарада в фильме «Гараж»

Как Фарада стал известным благодаря передаче «АБВГДейка»

В том же 1975 году Семена Фараду пригласили в передачу «АБВГДейка», где он снимался в роли клоуна Сени. Детская телепередача принесла актеру всесоюзную известность. Ведущая Татьяна Черняева вспоминает, что на ТВ Фараду в числе других прекрасных артистов привел Эдуард Успенский.

«С ним было очень комфортно работать. Он был всегда мил, интеллигентен, с тонким чувством юмора. И его фраза „если глубоко задуматься“ стала визитной карточкой клоуна Сени. Его любили дети, они ему писали», — рассказала NEWS.ru Татьяна Черняева.

Ведущая отмечает, что, как и многие клоуны и комики, Фарада в жизни не был смешным, а скорее вдумчивым и серьезным, но он мог сказать что-то тихим голосом и всем становилось смешно.

По словам телеведущей, Фарада ушел с ТВ не потому, что он не нравился начальнику Гостелерадио Лапину из-за своей фамилии — это миф, а потому, что у него и остальных артистов появились другие проекты и собрать их всех вместе на площадке стало нереально.

Как Фарада встретил жену и стал отцом в 42 года

В театре на Таганке Семен Фарада встретил свою будущую жену актрису Марину Полицеймако. Она была замужем и пользовалась вниманием мужчин, но Фарада опередил всех конкурентов.

«В Сене меня подкупили мужественность и порядочность. Покорил сердце какой-то детской непосредственностью. И в то же время серьезностью. При этом не строил из себя Актер Актерыча», — рассказывала Марина Полицеймако.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Марина Полицеймако

Семен Фарада мечтал о сыне, и в 42 года он впервые стал отцом. «У него было такое выражение: „Я тебя из губ не выпускал...“ Он меня до такой степени оберегал... Папа меня холил и лелеял, наверное, лет до 14. Всегда очень интересовался, где я, что я. Во времена моей юности была популярна дискотека в МИСИ. Как-то я танцевал там рэп, очень модный в 90-х, и вдруг увидел... отца! Он вошел, посмотрел, чем я занимаюсь, и молча ушел», — рассказывал в интервью газете «Собеседник» сын Фарады Михаил Полицеймако.

Актер часто брал сына с собой на съемки, они вместе сыграли в нескольких фильмах.

Как Семен Фердман стал Фарадой

Играть в кино Фарада начал с 1967 года, это были небольшие, эпизодические роли. В 1971 году он сыграл в фильме «Вперед, гвардейцы!». Директора киностудии «Такджикфильм», на которой его снимали, смутила еврейская фамилия Фердман, и он придумал псевдоним Фарада, который актер увидел уже в титрах. Позже артист сделал псевдоним Фарада официально своей фамилией, поменяв паспорт.

Фарада снялся в роли тромбониста в фильме Эльдара Рязанова «Гараж», в роли главнокомандующего в «Тот самый Мюнхаузен» Марка Захарова, в «Человеке с бульвара Капуцинов» и «Будьте моим мужем» Аллы Суриковой. В «Чародеях» он сыграл человека, который потерялся в каменном лабиринте новостройки. Фарада сам придумал подачу роли («Кто так строит?»).

В «Формуле любви» он выступил в дуэте с Александром Абдуловым. Они исполнили якобы итальянскую песню «Уно Моменто», которая ушла в народ. На самом деле за актера пел композитор Геннадий Гладков, но ни у кого не было сомнений, что исполняет композицию Фарада — настолько он был ограничен в кадре.

«У Фарады было очень мало пространства, времени — такие были персонажи, но он на этих секундах успевал сделать очень многое», — рассказывал режиссер Марк Захаров.

Известные режиссеры говорили одно и то же: у Фарады редкий комедийный дар, но сам актер мечтал о серьезной роли. Его желание исполнилось, когда он сыграл в фильме «Попугай, говорящий на идиш». Он гордился этой картиной.

Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости Семен Фарада

Какие были проблемы со здоровьем у Фарады

В 2000 году Фарада перенес операцию на сердце, но, несмотря на это, продолжал жить и работать в бешеном ритме. «У него был такой календарь, на котором были записаны дела. Шесть утра — Рик, это у нас была немецкая овчарка. Погулять значит. Потому что Миша спит. А семь утра было написано зубы. Он там шел к стоматологу. А 12:00 — репетиция, 15:00 — концерт в воинской части, в 19:00 написано спектакль, допустим, в 23:50 — вылет в Новый Уренгой», — вспоминал его сын Михаил.

Состояние здоровья Фарады ухудшилось после смерти его друга сценариста Григория Горина. На следующий день после похорон актера разбил инсульт. Фарада очень хотел работать и жить. Он боролся, встал на ноги, но упал, сломал шейку бедра...

«Наверное, кроме меня, мамы, Лары (жена Михаила. — NEWS.ru), Вячеслава Суховера (инженер, близкий друг актера. — NEWS.ru) и иногда звонивших приятелей, он последние девять лет жизни никому не был нужен. Когда я видел своего любимого папочку беспомощным, немощным, у меня разрывалось сердце», — говорил Михаил в интервью «Собеседнику».

Актер не любил делиться переживаниями даже с самыми близкими людьми, но иногда по ночам его родные слышали, как он тихо всхлипывает.

Фото: Петр Чернов/РИА Новости Фойе театра на Таганке

20 августа 2009 года Семен Фарада скончался на 76-м году жизни в госпитале имени Вишневского от сердечно-сосудистой недостаточности. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Сын поставил ему на собственные средства памятник. Каждый день 31 декабря, в день памяти актера, семья Полицеймако приезжает к нему на кладбище.

«Cлово „звезда“ — это не про него. Он был звездой, но не звездился. Так что искренняя, светлая память отличному актеру, замечательному, интеллигентному человеку Семену Фараде», — говорит Татьяна Черняева.

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