«Сравнивал себя с братом»: алкоголизм и поздняя слава Антибиотика Борисова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Лев Борисов

8 декабря 90 лет назад родился замечательный актер театра и кино Лев Борисов. Широкой зрительской аудитории он знаком прежде всего как Антибиотик, харизматичный вор из «Бандитского Петербурга». Борисов снимался около 50 лет, прежде чем стал известным. NEWS.ru рассказывает о сложном жизненном и творческом пути Льва Ивановича.

Как Борисов стал актером вопреки брату

Лев Борисов и его не менее известный брат, советский актер Олег Борисов, родились в городке Плесе на берегу Волги. Их отец Иван был директором сельскохозяйственного техникума, мама — агрономом. Надежда Андреевна Борисова любила читать и назвала младшего сына в честь Льва Толстого.

В Великую Отечественную войну Борисов-старший ушел на фронт, а его семью эвакуировали в Среднюю Азию. «Они (Олег и Лев) прошли войну. Голодное детство, вши, поезд, на котором они ехали 40 дней из Ярославля в Алматы. Так что они научены жизнью, этой страшной бедой и трагедией. Поэтому, наверное, и выработался этот борисовский характер», — рассказывала в документальном фильме «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата» дочь Льва Ивановича Надежда.

После окончания школы Олег Борисов поступил в Школу-студию МХАТ. Когда младший брат сказал, что тоже хочет стать актером, он ему ответил: «Одного артиста в семье хватит». Лев не послушал Олега и поступил в Щукинское театральное училище, куда был большой конкурс.

Фото: Yury Pilipenko/Russian Look/Global Look Press Олег Борисов

Какие второстепенные роли в кино сыграл Борисов

После «Щуки» Лев Борисов был принят в Театр киноактера, где прослужил четыре года. Затем он попал в труппу театра им. Островского, работал в театре им. К. С. Станиславского и в театре им. М. Н. Ермолаевой.

Борисов дебютировал в кино в 1954 году с маленькой ролью в молодежной картине Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости», но уже через два года он получил главную роль в военной драме «Партизанская искра». Фильм был хорошо принят критиками и зрителями.

Всего Борисов сыграл порядка 80 ролей в кино, и большинство из них — второстепенные, хотя и запоминающиеся. Лев Иванович сыграл Филиппа Макарыча в «Облаке-рае», монтера Мечникова в «12 стульях» Марка Захарова, взводного в «Судьбе человека» Сергея Бондарчука, мафиози в «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.

Почему Борисов пил

Борисов часто менял места работы не только из-за «тяги к перемене мест», но и потому что у него была алкогольная зависимость. Его дочь Надежда, родившаяся во втором браке, вспоминала: отец пил не от безысходности, ему просто «везде наливали».

«Папа об этом периоде своей жизни с улыбкой вспоминал: мол, дурак был! Для примера такая история: когда фильм „Высота“ вышел на экраны, папе вдруг показалось, что его все вокруг узнают. Как-то оказался он в Киеве, где его встретил друг, Павел Луспекаев. Они выпили, на „Чайке“ подкатили к кинотеатру, где как раз и шла „Высота“. Папа говорил, женщины охали-ахали, пальцем показывали, за автографом подбегали... Конечно, на его молодой голове немедленно выросла корона. Не забывайте, с какими людьми он общался! С Крючковым, с Рыбниковым... Там посидели, здесь посидели... Везде наливают», — рассказывала в интервью «Теленеделе» Надежда Борисова.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Лев Борисов

Почему Борисов не общался со старшим братом 25 лет

Олег Борисов был успешнее Льва на актерском поприще. Сначала он снялся в главной роли в фильме «За двумя зайцами», потом — в «Крахе инженера Гарина», служил во МХАТе, куда его пригласил Олег Ефремов.

У Льва же были второстепенные роли, длительная пауза в фильмографии, когда он не снимался и был забыт зрителями и режиссерами. Олег помогал брату с работой в театрах и осуждал его пристрастие к алкоголю, но в какой-то момент Борисовы поссорились и не общались почти 25 лет.

«Между ними царила настоящая мужская любовь — немногословная, глубокая. Папа даже стал своему родному брату крестным отцом. Вышло это так: когда папе исполнилось 50, он увлекся религией, стал читать много специальной литературы и крестился. И своими наблюдениями делился с Олегом — о Библии, о святых, о пророчествах. О том, крещен Олег или нет, никто не знал. Незадолго до смерти (а Олег 16 лет болел лейкемией, но при этом активно работал) у них с папой состоялся серьезный разговор. И папа убедил его покреститься», — рассказывала «Теленеделе» Надежда Борисова.

Преждевременная смерть старшего брата от болезни стала для Льва Ивановича большим ударом, от которого он так и не оправился.

Фото: yacheslav Panov/Global Look Press Олег Борисов

Как Борисов получил роль Антибиотика в «Бандитском Петербурге»

Несмотря на то что Борисов много снимался в кино, народная слава пришла к нему после роли криминального авторитета Виктора Павловича Говорова по кличке Антибиотик в сериале Владимира Бортко «Бандитский Петербург», когда ему уже было под 70. Это был один из первых российских криминальных сериалов, очень обсуждаемый.

«Лев Борисов был замечательным актером, но у него был комплекс: очевидно, что он сравнивал себя с братом, знаменитейшим артистом, и это влияло на него», — рассказал NEWS.ru режиссер «Бандитского Петербурга» Владимир Бортко.

По словам режиссера Бортко, именно этот сложный душевный надлом и привлек его в Льве Борисове, а еще его лицо на фотографии: «Я подумал, надо попробовать его обязательно».

Сценарист «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов рассказывал, что Лев Борисов упал перед ним на колени в знак благодарности за Антибиотика.

«Я приехал на озвучание первых двух эпизодов. У него как раз был перерыв. Лев Иванович шел мне навстречу и вдруг начал оседать. Мне показалось, что ему плохо стало, я подхватил его. А потом оказалось, что он просто пытается встать передо мной на колени: «Ты не представляешь, что ты для меня сделал, — я эту роль всю жизнь ждал», — рассказывал Константинов KP.RU.

Актеры «Бандитского Петербурга» за каждую серию получали приличные по тем временам гонорары. Лев Борисов отдал весь свой заработок на восстановление храма Рождества Христова в подмосковном Митино.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости Лев Борисов

От чего умер Борисов

Выход на экраны «Бандитского Петербурга» совпал с тем, что актерскую игру Борисова наконец оценили, ему присвоили звание народного артиста РФ. После сериала Бортко он сыграл деда в «Штрафбате», отца Афанасия — в «Батюшке», его последней работой стала роль бывшего офицера КГБ Виктора Зарубина в «Синдроме дракона».

14 ноября 2011 года Льву Борисову стало плохо, дочь Надежда вызвала ему скорую помощь. Лев Иванович умер в реанимационном отделении больницы имени Боткина на следующий день от инсульта. Ему было 77 лет. Борисов похоронен на Троекуровском кладбище.

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