«Никогда не жаловался»: как Броневой пережил арест отца и смерть жены Збруев: «Броневой делал мне очень точные замечания»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

17 декабря родился народный артист СССР Леонид Броневой. Сегодня ему могло бы исполниться 95 лет. Он сыграл больше 100 ролей в театре и кино, но народное признание получил после роли группенфюрера СС Генриха Мюллера в сериале «Семнадцать мгновений весны». К юбилею народного артиста СССР NEWS.ru рассказывает о непростой судьбе Броневого.

Что случилось с отцом Броневого

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве, в еврейской семье Беллы Львовны Ландау и Соломона Иосифовича Факторовича. В детстве мальчик учился играть на скрипке под руководством известного педагога местной консерватории Давида Бертье.

В 1930-х, когда в СССР началась волна репрессий, Соломон Факторович, служивший в ГПУ, поменял имя и фамилию, став Сергеем Броневым. Но это ему не помогло. В 1936 году его объявили троцкистом и арестовали.

«Его забрали ночью, а утром к нам пришли участковый, дворник, понятые. Сказали: сейчас 7 утра, в час дня вас не должно быть не только в Киеве, но и на Украине. Мне было восемь с половиной лет, маме 29, и мы уехали в Кировскую область. Мама писала Хрущеву много раз, он тогда руководил партийной организацией Украины и знал об аресте отца и нашей ссылке. В ответ от мамы потребовали, чтобы она отказалась от нашей фамилии. Она не отказалась и, по-моему, послала Хрущева очень далеко», — вспоминал Броневой.

Фото: Михаила Строкова /Фотохроника ТАСС Леонид Броневой (в центре) в роли Сократа в сцене из спектакля «Ксантиппа и этот, как его...», 1988 год

Когда отца посадили, Леонида с матерью отправили в эвакуацию в казахстанский город Чимкент. Там Броневой экстерном окончил школу, но не мог поступить в любой институт из-за отца.

«Мне был закрыт доступ ко всему. В военный вуз было нельзя, в журналистику — тоже. И даже в актерские вузы в столицах, Москве или Петербурге, не принимали. Все дороги закрыты. Только Ташкентский ГИТИС меня принял», — рассказывал Броневой.

Во время учебы он работал диктором на радио и вел передачи на узбекском языке. После института Броневой сначала работал в Магнитогорском драматическом театре, а потом в Оренбургском областном драматическом. Актер вспоминал, что не получал главных ролей и еле сводил концы с концами.

От чего умерла первая жена Броневого

В 25 лет он поступил сразу на третий курс Школы-студии МХАТ. Но на работу в столичные театры Броневого не брали, поэтому молодому актеру пришлось уехать в Грозный. Там Леонид Сергеевич сыграл Иосифа Сталина, позже в Воронеже исполнил роль Владимира Ленина в спектакле «Третья патетическая».

К этому моменту Броневой уже был женат на выпускнице Щукинского училища Валентине Блиновой. У них родилась дочь, а когда девочке было четыре года, супруга актера скончалась от онкологии. Он остался один с ребенком. Они переехали с дочерью в Москву, им помогала тетя его покойной супруги. Актер играл на деньги в домино, чтобы как-то зарабатывать, так как в театры его не брали.

Ситуация изменилась в 1961 году, когда его приняли в труппу театра на Малой Бронной. Там он проработал 25 лет. Леонид Каневский рассказал NEWS.ru, как вместе с Броневым играл в «Ромео и Джульетте», «Женитьбе» и спектакле «Сказки старого Арбата».

«В „Ромео и Джульетте“ он играл Капулетти, а я его слугу. Броневому надо было сказать всего две реплики, но он это делал филигранно. Сразу было понятно, какая мощная фигура за ними вырисовывается. Он был тонкий и очень изящный артист со своей неповторимой индивидуальностью. Такого ни с кем не спутаешь. При этом часто играл негодяев. Но сам говорил, что „морда такая“. Все слышали про сложный характер Броневого. Да, он был непослушным в каком-то смысле. У него всегда были свои предложения, и он настойчиво их высказывал», — рассказал Каневский.

Почему Броневой называл Мюллера своим крестом

С приходом в театр на Малой Бронной началась карьера Броневого в кино. Он сыграл в 41 картине, но главной стала роль группенфюрера СС Генриха Мюллера в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». Первоначально Леонид Броневой пробовался на роль Адольфа Гитлера. Когда актер проходил фотопробы, оказалось, что в гриме он действительно сильно похож на фюрера. Но вторая жена артиста, Виктория Валентиновна, была категорически против, чтобы муж играл лидера Третьего рейха. Тогда режиссер картины Татьяна Лиознова предложила Броневому роль Генриха Мюллера. Позже эту работу будут считать визитной карточкой актера, хотя он сам называл ее своим крестом.

Артист признавался, что не только протест жены повлиял на его отказ от роли фюрера. «Образ Гитлера был выписан психологически далеко не так тонко, как Мюллера. Фюрер там был какой-то постоянно орущий, дерганый. Это, на мой взгляд, карикатура, а не человек. А карикатуру хорошо не сыграешь», — признавался актер.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин награждает Леонида Броневого орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Броневой посчитал, что Мюллер — достаточно многогранная личность, поэтому и сыграть его интереснее, чем Гитлера. «Мюллера сначала предложили Санаеву, но он был парторг киностудии „Мосфильм“, он считал, что это унизительно. А потом уже я с ним ехал куда-то, когда фильм вышел, он ужасно пожалел, что отказался», — рассказывал Леонид Броневой в интервью Дарье Златопольской.

За полгода до начала съемок «Семнадцати мгновений весны» Леонид Сергеевич выучил текст не только за Мюллера, но и за Штирлица. Актер рассказывал, что по ночам его жена, Виктория Валентиновна, читала монолог за Вячеслава Тихонова, Броневой — свой.

Спустя много лет актер признался, что за время подготовки к роли вымотался не только он, но и супруга. Леонид Броневой сказал, ему нужно было досконально знать монологи Штирлица, чтобы «точно отреагировать, выбрать правильную интонацию, жест».

Броневой очень ответственно подошел к работе над ролью, а костюмеры по оплошности сшили ему мундир на два размера меньше, чем нужно. Ворот постоянно раздражал шею, отчего Броневой периодически дергал головой. Татьяне Лиозновой так понравился этот жест, что она предложила его оставить в фильме как характерную черту невроза Мюллера.

К слову, реальный Генрих Мюллер был высоким худым брюнетом с носом с горбинкой. Как сказал Броневой, если бы он узнал об этом до съемок, то отказался бы от роли.

«После „Семнадцати мгновений весны“, когда о его Мюллере узнала вся страна, Леонид Сергеевич с достоинством нес бремя популярного артиста. Но при этом в нем не было ни капли звездности. Он называл Мюллера своим крестом», — рассказывал Леонид Каневский.

О своей профессии Броневой отзывался нелестно: «Актер — женская профессия. Ужасная. Потому что профессия, в которой главной задачей стоит понравиться зрителю, — это женская профессия».

Каким Броневого запомнил Збруев

После «Семнадцати мгновений весны» Броневой сыграл в «Покровских воротах» Михаила Козакова, в фильмах «Формула любви» и «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова. Именно благодаря последнему режиссеру Леонид Сергеевич перешел в «Ленком», где проработал около 30 лет.

Его партнер и народный артист России Александр Збруев рассказал NEWS.ru, как Леонид Сергеевич давал ему точные замечания в гримерке.

Народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра «Ленком», 2017 год

«Мы часто сидели в актерской комнате, и, бывало, Леонид Сергеевич делал мне очень точные замечания. Он не делал это назидательно, а просто произносил какую-то фразу, и она все ставила на место. Леонид Сергеевич был очень мудрым человеком. Он мог трезво и свысока посмотреть на работу артистов, своих партнеров, оценить ситуацию. И действительно потом спектакль становился лучше», — отметил Збруев.

Как вспомнил актер, Броневой перешел в «Ленком» уже большим артистом и звездой «Семнадцати мгновений весны». «Он легко влился в наш коллектив. В нем не было ни тени звездности. Даже с годами, когда самочувствие было уже не то, он никогда не жаловался на усталость. Говорил, что сцена дисциплинирует», — рассказывал Збруев.

Почему Броневой не общался с единственной дочерью

Конфликт между Броневым и его дочерью Валентиной произошел после ее замужества. По одной из версий, отец был против, чтобы она взяла фамилию супруга — Муравых. Дочь актера позже утверждала, что они общались с ним и после ее свадьбы. Однако последние 13 лет жизни Броневой не виделся с ней.

Как призналась NEWS.ru сама Валентина Леонидовна, причиной стали «несложившиеся отношения с мачехой»: та якобы «всячески настраивала» отца против дочери. Даже перед смертью Броневой не помирился с дочерью и не отписал ей никакого наследства. Впрочем, Валентина не ждала этого и к отцовской квартире, с ее слов, «не имеет никакого отношения».

Актер умер 9 декабря 2017 года, незадолго до этого он перенес обширный инфаркт. Валентина не успела извиниться перед ним при жизни. «Папа, прости меня за все. Если считаешь, что я в чем-то виновата, прости меня. Я тебя очень люблю, ты мой отец. Очень жаль, что все так получилось», — сказала она в программе «Пусть говорят», которая вышла в эфир после смерти Броневого.

Что известно о второй жене Броневого

Несмотря на народное признание, Леонид Броневой жил до конца жизни в двухкомнатной квартире вместе со второй женой, Викторией. Она была его поклонницей, приходила на каждый спектакль, поднималась на сцену, дарила цветы. Затем стала заглядывать в гримерку, ждать у выхода в театр. Впоследствии Броневой признавался, что долго не мог поверить в искреннюю любовь Виктории и предупреждал ее, что пока дочь не вырастет, замуж не возьмет.

Они поженились в первый съемочный день «Семнадцати мгновений весны». Из ЗАГСа Броневой отправился на площадку. Виктория оставалась с ним до конца. Вдова актера прожила без мужа около трех лет — она умерла весной 2020 года.

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