«Друг без друга не могли»: Златопольская о любви Чуриковой и Панфилова Телеведущая Златопольская рассказала о любви Чуриковой и Панфилова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

История любви режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой может служить примером для все, сказала в беседе с NEWS.ru друг семьи, телеведущая и журналистка Дарья Златопольская. По ее словам, Чурикова и Панфилов не могли жить друг без друга и разлучить их не смогла даже смерть.

Это были люди, которых невозможно было разлучить. После смерти Чуриковой было ощущение, что он (Панфилов. — NEWS.ru) все еще здесь, с нами, но где-то, какой-то частью он с Инной Михайловной. Это была удивительная история такой любви, не просто личная любовь мужчины и женщины, а любовь, которая делала их для всех на с источником света. Мы можем ориентироваться на них и верить, что такая любовь возможна, — сказала Златопольская.

Она отметила, что даже, когда Инны Чуриковой не стало, Панфилов так и не расстался с ней, для него супруга продолжала оставаться рядом.

Она все равно оставалась той же часть его жизни, какой была все эти более 50 лет, — заключила телеведущая.

Панфилов скончался 26 августа после продолжительной болезни в возрасте 89 лет. Причиной смерти стал повторный инсульт. Свою супругу, Инну Чурикову, он пережил на семь месяцев.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера. Он отметил, что Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры, а талант и преданность делу снискали ему высочайшее признание.