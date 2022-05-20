Дочь Вячеслава Тихонова открыла памятник отцу: кадры с родины актёра

В Павловском Посаде открыли памятник Вячеславу Тихонову / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

19 мая в подмосковном Павловском Посаде, на родине народного артиста СССР Вячеслава Тихонова (1928-2009) открылся кинофестиваль «17 мгновений весны», названный так по фильму, в котором актёр сыграл роль Штирлица. В этот же день дочь Тихонова Анна открыла памятник отцу.

Гости и участники фестиваля также побывали в музее Вячеслава Тихонова. Он был открыт в 2016 году в двухэтажном доме, построенном дедом актёра, который до революции работал железнодорожником. В этом доме прошло детство и юность будущего артиста. Здесь же Вячеслав Тихонов жил первые годы с актрисой Нонной Мордюковой (1925-2008) после женитьбы, их сын Владимир ходил в местную школу. В музее собраны личные вещи актёра, переданные в дар городу дочерью Вячеслава Тихонова Анной, уникальные фотоэкспозиции и другие экспонаты.

Кинофестиваль «17 мгновений весны» имени Вячеслава Тихонова традиционно пользуется большой популярностью у зрителей. У входа в кинотеатры, где демонстрируются конкурсные картины, выстраиваются длинные очереди. В программе — только отечественное кино: фильм «Отель» в режиссуре актёра Александра Балуева, «Первый снег» Натальи Кончаловской (дочь режиссёра Андрея Кончаловского), «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова, «Маруся, форева!» Александра Галибина.

Открытия памятника Вячеслава Тихонова, фото из музея актёра и кадры кинофестиваля «17 мгновений весны» — в галерее NEWS.ru.