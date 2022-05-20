19 мая в подмосковном Павловском Посаде, на родине народного артиста СССР Вячеслава Тихонова (1928-2009) открылся кинофестиваль «17 мгновений весны», названный так по фильму, в котором актёр сыграл роль Штирлица. В этот же день дочь Тихонова Анна открыла памятник отцу.

Гости и участники фестиваля также побывали в музее Вячеслава Тихонова. Он был открыт в 2016 году в двухэтажном доме, построенном дедом актёра, который до революции работал железнодорожником. В этом доме прошло детство и юность будущего артиста. Здесь же Вячеслав Тихонов жил первые годы с актрисой Нонной Мордюковой (1925-2008) после женитьбы, их сын Владимир ходил в местную школу. В музее собраны личные вещи актёра, переданные в дар городу дочерью Вячеслава Тихонова Анной, уникальные фотоэкспозиции и другие экспонаты.

Кинофестиваль «17 мгновений весны» имени Вячеслава Тихонова традиционно пользуется большой популярностью у зрителей. У входа в кинотеатры, где демонстрируются конкурсные картины, выстраиваются длинные очереди. В программе — только отечественное кино: фильм «Отель» в режиссуре актёра Александра Балуева, «Первый снег» Натальи Кончаловской (дочь режиссёра Андрея Кончаловского), «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова, «Маруся, форева!» Александра Галибина.

Открытия памятника Вячеслава Тихонова, фото из музея актёра и кадры кинофестиваля «17 мгновений весны» — в галерее NEWS.ru.

В Павловском Посаде открыли памятник Вячеславу Тихонову
Анна Тихонова
В Павловском Посаде открыли памятник Вячеславу Тихонову
В Павловском Посаде открыли памятник Вячеславу Тихонову
Скульптур монумента Владимир Иванов
В Павловском Посаде открыли памятник Вячеславу Тихонову
Дом-музей Вячеслава Тихонова
Дом-музей Вячеслава Тихонова
Дом-музей Вячеслава Тихонова
Дом-музей Вячеслава Тихонова
Министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова
Глава городского округа Денис Семенов
Актриса Яна Поплавская
Открытие VI Международного кинофестиваля «17 мгновений…»
Открытие VI Международного кинофестиваля «17 мгновений…»
Открытие VI Международного кинофестиваля «17 мгновений…»
Открытие VI Международного кинофестиваля «17 мгновений…»
Открытие VI Международного кинофестиваля «17 мгновений…»
Открытие VI Международного кинофестиваля «17 мгновений…»