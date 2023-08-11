Фильм «Семнадцать мгновений весны» вышел 50 лет назад: интересные факты

Фото: РИА Новости

Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица

Сегодня, 11 августа, исполняется 50 лет со дня премьерного показа на советском телевидении первой из 12 серий фильма «Семнадцать мгновений весны». Почему на режиссера обиделись Юлиан Семенов и Иосиф Кобзон и был ли прототип у Штирлица?

Как создавался фильм «Семнадцать мгновений весны»

Режиссер Татьяна Лиознова хотела найти историю, которая вдохновила бы ее на работу, и ей попалась книга Юлиана Семенова. После прочтения она связалась с автором произведения и узнала, что к нему уже обращался тогдашний председатель КГБ Юрий Андропов и просил написать сценарий для экранизации. Сценарий был уже готов и даже передан в «Ленфильм», однако режиссер поехала на киностудию и в результате добилась того, что материал отдали ей.

Сценарий ей понравился меньше, чем книга. Лиознова взялась за переделку и попросила Семенова добавить в сюжет мелодрамы и личной жизни разведчика. У писателя детективов это не было сильной стороной, поэтому романтику пришлось вписывать самой Лиозновой. Она включила в окружение Штирлица несколько персонажей «без мундиров», например, влюбленную Габи и фрау Заурих. Эта работа рассорила режиссера с писателем, который не хотел, чтобы в титрах Лиознова указывала себя как второго сценариста.

Обижен на деятеля искусства был не только автор, но и Иосиф Кобзон, который исполнил «Мгновения» и «Песню о далекой Родине». Лиознова просила артиста петь в несвойственной ему манере, поскольку не хотела, чтобы зритель узнал его по голосу. Кобзона это задело, но просьбу он выполнил.

Интересные и малоизвестные факты про фильм

Главным претендентом на роль Штирлица был Арчил Гомиашвили, который на тот момент ухаживал за Лиозновой. Семенов одобрил его кандидатуру, но худсовет сразу отверг Штирлица с грузинским профилем. Актер тогда сильно обиделся, и его роман с деятелем искусства сразу закончился. На роль главного киноразведчика страны пробовались Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов и Юрий Соломин, но никто из них, кроме Вячеслава Тихонова, не был готов отдать проекту несколько лет. Когда Тихонова пригласили на пробы и загримировали, приделав пышные усы, то Лиозновой он не понравился. Однако ее покорило умение артиста выразительно молчать и играть взглядом.

Когда в кадре крупным планом появляются руки Штирлица — это руки не Тихонова, а работавшего на съемках художника. Дело в том, что у актера на тыльной стороне кисти была чернильная татуировка «Слава». Гримом ее скрыть не удавалось, а у разведчика не могло быть наколок. Если присмотреться, то можно заметить, что на крупных планах у Тихонова чаще всего видна только одна рука. За Евгения Евстигнеева шифровки в кадре писал тот же художник, поскольку у звезды был непонятный почерк и все буквы и цифры становились похожи друг на друга.

При создании фильма особое внимание уделялось исторической достоверности, поэтому в качестве консультантов были наняты настоящие сотрудники Лубянки. По просьбе Юрия Андропова, в тот момент возглавлявшего КГБ, их фамилии были вырезаны из титров. В погоне за исторической достоверностью кураторы картины выявили практически анекдотичную ошибку. Просматривая отснятые эпизоды с немецкой армией, кто-то из консультантов заметил, что всех воинов СС из массовки играют актеры с типично еврейской внешностью. Разразился скандал, и из Эстонии в срочном порядке прислали несколько десятков курсантов-пограничников — голубоглазых и белокурых.

Существует легенда, что у Штирлица был реальный прототип — гестаповец Вильгельм Леман, который работал на советскую разведку, и до сих пор никто точно не знает по идейным или меркантильным соображениям. На самом деле Леман никак не мог быть прототипом — данные о нем были рассекречены гораздо позже, чем Семенов написал цикл о разведчике Максиме Исаеве.

Читайте также:

Звезда «Маленькой Веры» раскрыл сюжет продолжения фильма

«Полный нокаут»: каким вышел фильм «Оппенгеймер» про «отца ядерной бомбы»

«Крик» вернулся: новый фильм ужасов оказался смешнее и кровавее прежних