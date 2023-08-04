Какие российские фильмы и кого из отечественных актеров любят иностранцы

Фото: А. Гольцин/РИА Новости

Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма «Семнадцать мгновений весны»

Российские фильмы «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром» пользуются большой популярностью в Северной Корее, сообщил MK.RU ученый Александр Жебин. Какие еще отечественные картины любят за границей?

Какие российские картины любят иностранцы

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин рассказал, что жители Северной Кореи из советских фильмов больше всего любят сериал «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром». Он отметил, что эти картины показывают в КНДР под Новый год.

Картина Тимура Бекбамбетова «Ночной дозор» в 2004 году заработала в прокате $33 млн. В Германии ленту увидели почти 600 тысяч человек, а в Испании — почти 450 тысяч. В США, Франции и Великобритании фильм заработал $1,5 млн, в Германии — $4,3 млн, в Испании — $2,7 млн и около $1 млн — в Мексике. Уже через четыре года Тимур Бекмамбетов смог представить свой голливудский проект «Особо опасен» с Анджелиной Джоли, Джеймсом Макэвоем и Морганом Фрименом в главных ролях.

Фильм 2008 года «Монгол» Сергея Бодрова — старшего смог более чем в четыре раза увеличить сборы благодаря прокату за рубежом. К $6,7 млн, заработанных в России, картина добрала еще $21 млн. Самые большие сборы за границей фильм получил в США — $5,7 млн. При этом из всех азиатских стран, где показывали ленту, снятую во Внутренней Монголии, сборы превысили $1 млн лишь в Японии. Примерно в тех же пределах оказались и результаты проката в Италии, Великобритании, Испании, а во Франции этот показатель достиг отметки в $2,4 млн.

После выхода картины «Нелюбовь» режиссер Андрей Звягинцев завоевал статус «второго Тарковского» и стал узнаваемым в Европе и США. Лента была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», а также получила приз жюри Каннского кинофестиваля. Сборы картины за рубежом составили $4,8 млн.

Кто из российских актеров имел успех за границей

Актриса Ольга Куриленко, которая родилась в Бердянске, сначала решила покорить Францию, где работала в модельном бизнесе, а потом Америку. Ее первый актерский дебют состоялся в 2005 году в фильме «Перст любви» Дианы Бертран. Спустя три года Куриленко снялась в картине про Джеймса Бонда вместе с Даниэлом Крейгом. После этого успех знаменитости только рос.

Владимир Машков поработал с американскими режиссерами в нескольких больших проектах, среди которых блокбастер «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Картина много заработала в прокате и получила положительные отклики кинокритиков.

Дебют российской актрисы Светланы Ходченковой в Голливуде состоялся в 2011 году в триллере Томаса Альфредсона «Шпион, выйди вон!». Звезда исполнила в ленте эпизодическую роль. Через два года Ходченкова также сыграла в «Росомахе».

Самая известная работа Константина Хабенского в Голливуде — картина «Особо опасен» Тимура Бекбамбетова. Фильм получил две номинации на премию «Оскар» за лучший звук и лучший монтаж. Также Хабенский играл в ленте «Шпион, выйди вон!». В 2013 году артист снялся в картине «Война миров Z» вместе с Брэдом Питтом, но в итоговом монтаже все сцены с ним были вырезаны. Позже звезда появился в драме Кевина Макдональда «Черное море».

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