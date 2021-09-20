Снова Цивин и Дрожжина? Кому досталась квартира Леонида Броневого

Соседи народного артиста СССР Леонида Броневого обратились к журналисту NEWS.ru с просьбой выяснить, кому досталась двухкомнатная квартира актёра в центре Москвы после смерти его наследницы — вдовы Виктории Броневой. Общих детей у семейной пары не было. Соседи боятся, что жилплощадью исполнителя роли Мюллера в культовой ленте «Семнадцать мгновений весны» могли завладеть посторонние люди, например, небезызвестные Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, с которыми уже больше года судятся вдова Гитана Леонтенко и дочь другого кумира советского зрителя — Алексея Баталова.

Цивин и Дрожжина водили дружбу со многими одинокими и пожилыми людьми, не имеющими родственников, но с московской жилплощадью. Мы неоднократно видели их рядом с супругой Броневого Викторией Валентиновной, унаследовавшей двухкомнатную квартиру после смерти мужа (Леонид Броневой скончался 9 декабря 2017 года. — NEWS.ru), — рассказали нам соседи Броневых по дому.

Они добавили, что почти сразу после ухода из жизни в апреле 2019 года вдовы артиста «в квартире живет какая-то семейная пара».

Хотелось бы знать, каким образом они туда заселились и в чьей собственности находится жилплощадь. А самим спрашивать неудобно, — объяснили соседи.

От первого брака у Леонида Броневого, чьей визитной карточкой стала роль Мюллера в сериале «Семнадцать мгновений весны», осталась дочь Валентина. Однако с ней артист долгие годы не общался. Как призналась NEWS.ru сама Валентина Леонидовна, причиной стали «несложившиеся отношения с мачехой»: та якобы «всячески настраивала» (отца против дочери). Даже перед смертью Броневой не помирился с дочерью и не отписал ей никакого наследства. Впрочем, Валентина не ждала этого и к отцовской квартире, с её слов, «не имеет никакого отношения».

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», народный артист СССР Леонид Броневой kinopoisk.ru

Как выяснил NEWS.ru, не имеют отношения к данной жилплощади и Наталья Дрожжина с Михаилом Цивиным. Квадратные метры достались племяннице Виктории Броневой — Валерии. Валерия оказалась ближайшей кровной родственницей вдовы народного артиста, у которой не было собственных детей.

Виктория Валентиновна после смерти Леонида Сергеевича очень сильно болела. Я за ней ухаживала. Она записала на меня квартиру, — прокомментировала в беседе NEWS.ru наследница, уточнив, что в настоящее время жильё она сдает.

Соседи Броневого, обрадовавшись, что никаких противоправных действий в отношении имущества вдовы Броневого не было, по их словам, «выдохнули и успокоились». А вот вдове и дочери Алексея Баталова покой только снится. На днях они подали очередной иск в суд на Наталью Дрожжину и Михаила Цивина, требуя взыскать с них более 14 миллионов рублей якобы за «незаконное обогащение», а также убрать фамилию Баталова из числа учредителей созданного ими Фонда.