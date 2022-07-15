Жена Полицеймако скрылась от полиции за избиение сотрудницы Первого канала

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лариса Полицеймако

Жена российского актера Михаила Полицеймако Лариса продолжает скрываться от полиции. Сотрудники правоохранительных органов собираются предъявить ей обвинение в нанесении вреда средней тяжести сотруднице Первого канала Лилии Федоровой, передает Telegram-канал Mash.

По данным портала, в 2021 году Федорова собиралась снять фильм-расследование о нападении пса Полицеймако на 85-летнего писателя Валентина Лаврова. Съемочная группа подкараулила жену актера на лестничной клетке ее квартиры. По итогу та нанесла серию ударов по сотруднице Первого канала. Позднее у Федоровой диагностировали сотрясение головного мозга и травму шейного отдела позвоночника.

Женщина обратилась в суд с требованием привлечь Ларису Полицеймако к уголовной ответственности. Дело было возбуждено и преступнице грозило до 2 лет тюрьмы за нанесение вреда здоровью средней тяжести. Однако та перестала появляться у себя дома и отвечать на телефонные звонки.

Источник отмечает, что с момента возбуждения уголовного дела прошло около двух месяцев, однако Полицеймако так и не появилась на публике. Пострадавшая считает, что та могла бежать из страны.

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