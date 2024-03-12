Орбакайте запела в американских барах Орбакайте даст концерт в баре LEVEL в Нью-Йорке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте 20 апреля выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине, где исполнит хиты на русском языке. Анонс мероприятия появился в блоге заведения в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале пожелал артистке выступать в США, где она будет петь за $200 долларов, ведь «больше ей там никто не заплатит».

На странице бара LEVEL сообщается, что средний счет на человека за вечер составляет всего $50 (4,5 тысячи рублей). Гостям предлагается приходить в заведение в опрятной повседневной одежде, а на входе предъявлять удостоверение личности. Выступление российской исполнительницы будет приурочено к годовщине со дня открытия заведения, говорится в анонсе.

До этого пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский заявил, что Орбакайте не выступила на концерте «Будьте счастливы всегда!», который прошел 7 марта, «по своим причинам». По его словам, площадка не получала заявлений от общественников с просьбой отменить выступление заслуженной артистки России.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что выступление Орбакайте в Кремле отменили из-за его действий. По словам активиста, он официально обратился в профильные ведомства с просьбой внести мать звезды народную артистку СССР Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.

Активист сравнил исполнительницу хита «Просто любить тебя» с цыганкой. Бородин возмущен тем, что Орбакайте «гастролирует по России, поет под фонограмму и набивает себе карманы» благодаря жителям РФ.