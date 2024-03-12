В Кремлевском дворце объяснили отмену выступления Орбакайте Пресс-секретарь Кремлевского дворца: Орбакайте не выступила «по своим причинам»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте не выступила на концерте «Будьте счастливы всегда!», который прошел 7 марта в Государственном Кремлевском дворце, «по свои причинам», заявил ТАСС пресс-секретарь главной сцены страны Константин Ярошевский. По его словам, площадка не получала заявлений от общественников с просьбой отменить выступление заслуженной артистки России.

Не выступила по своим причинам, — сказал Ярошевский.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что выступление Орбакайте в Кремле отменили из-за его действий. По словам активиста, он официально обратился в профильные ведомства с просьбой внести мать звезды народную артистку СССР Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.

Активист сравнил исполнительницу хита «Просто любить тебя» с цыганкой. Бородин возмущен тем, кто Орбакайте «гастролирует по России, поет под фонограмму и набивает себе карманы» благодаря жителям РФ.

6 марта артистка выступала в столичном баре Petter на Петровке. Орбакайте сообщила, что в какой-то момент произошел технический сбой и ей пришлось петь вживую вместе с залом. На представленных кадрах видно, что в тесном помещении зрители вместе с Орбакайте исполняют ее хит «Я не отдам тебя никому».