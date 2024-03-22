Пугачева и Галкин: последние новости 22 марта, лишение гражданства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Экс-депутат Госдумы заявил, что шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут лишить российского гражданства. Правда ли это, где сейчас его жена народная артистка СССР Алла Пугачева, какие последние новости о них?

Правда ли, что Галкина лишат гражданства

Экс-депутат Роман Худяков заявил, что шоумена могут лишить гражданства. По его словам, недавно вступил в силу закон, который запрещает звездам-иноагентам рекламировать свои социальные сети. Принятый нормативно-правовой акт может стать причиной не только сокращения заработков, но и потери гражданства. По мнению Худякова, такими нововведениями иноагентам «сильно прищемили хвост», и это огромный прорыв.

«Конечно же, на Галкина давно пора завести уголовное дело. Давно пора изъять все его имущество и имущество его семьи (включая замок, где так и живут водитель с семьей и сын племянника Пугачевой, которого она ему „подарила“). И лишить и его, и Пугачеву („нормальные люди в Россию не вернутся“) гражданства», — написал Худяков в Telegram-канале.

За что Лоза осудил Пугачеву и Галкина

Юрий Лоза заявил, что Пугачева и Галкин после их отъезда из России в сложный для страны момент не достойны даже воспоминаний россиян о них. Для исполнителя хита «Плот» звездная чета превратилась не более чем в обычных жителей государства, которое на сегодняшний момент находится в сложных отношениях с РФ.

«Так случилось, что сейчас граждане некоторых стран относятся к нам плохо. Алла Пугачева, Максим Галкин и прочие, которые уехали и стали гражданами других стран, — они изначально плохо к нам относятся, во-первых, потому, что уехали, во-вторых, потому, что русофобия — это общая тенденция в той стране, где они живут», — заявил порталу aif.ru Лоза.

Музыкант предложил провести эксперимент: поехать в Прибалтику или Израиль и признаться в любви к России. Лоза считает, что сразу после этого человек «получит кучу негатива».

«Галкин с Пугачевой живут теперь в Израиле, это для них своя страна, поэтому говорят и действуют они по установкам той страны, гражданами которой являются. Неужели непонятно это?» — возмутился артист.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Вернется ли Пугачева в Россию

Музыкант Пугачевой Александр Левшин не исключил возвращения артистки в Россию. Он подчеркнул, что заявления Примадонны — не что иное как эмоциональный выброс и не имеют ничего общего с действительностью, ведь артистка остается умной и мудрой женщиной.

«Есть люди, которые, когда переживают и нервничают, отвечают раздраженно. Пугачева — умная, мудрая женщина, ей не двадцать лет. Просто она сейчас находится в семье: там не только муж, там двое детей. Мне кажется, что это чисто эмоциональный выброс», — заявил Левшин в беседе с MK.RU.

Левшин полагает, что Примадонна может в обозримом будущем вновь появиться в Москве. По его словам, артистка «сама определится, как будет существовать оставшиеся годы», ведь она «взрослый человек» и «сама выбирает свою судьбу».

Где сейчас Пугачева и Галкин

Шоумен находится в гастрольном туре по городам Израиля. Согласно данным на официальном сайте юмориста, 21 марта у него состоялся концерт в Хайфе. Галкин поблагодарил зрителей и признался им в любви. 22 марта у артиста запланировано выступление в городе Кирьят-Моцкин.

На днях Галкин поделился архивными фотографиями с горнолыжного отдыха. На снимках комик лежит в джакузи, катается на лыжах и любуется видами. В комментариях отметили, что артист в отличной форме и хорошо выглядит.

Пугачева не раскрывает свое местоположение и планы относительно возвращения в Москву. В своем последнем видеообращении она заявила, что «нормальные люди» не планируют возвращаться в Россию. При этом она пообещала, что если приедет на родину, то скажет все, что думает.

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