«Год прохожу процедуры в рехабе»: куда пропал Степан Меньщиков

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Степан Меньщиков

Степан Меньщиков получил известность благодаря участию в шоу «Дом-2», после которого часто появлялся на ТВ в качестве ведущего развлекательных передач. Сейчас звезду все реже можно увидеть на экране. Что с ним случилось, из-за чего Меньщиков оказался в рехабе?

Как Меньщиков оказался в рехабе

Бывший участник телестройки рассказал, что на протяжении года находится в Таиланде. Меньщиков признался: в тропическом государстве он лечится от зависимости. Оказалось, что шоумен проходит курс процедур в реабилитационном центре.

«Я в Таиланде уже год нахожусь, прохожу процедуры в рехабе. Кто знает, тот знает. Тут страна свободных нравов, поэтому делай все, чтобы тебе и окружающим было хорошо, но не во вред», — рассказал Меньщиков в эфире программы «МАЛАХОВ».

Звезда «Дома-2» отметил, что в тайском рехабе помогают людям восстанавливаться не только физически, но и психологически, социально и духовно. Пациентами учреждения являются люди, которые страдают психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, а также различными формами нехимической зависимости. Меньщиков не озвучил, от чего лечится он.

Где сейчас Степан Меньщиков

Сейчас зрители смотрят шоу «Выживатели», в котором могут видеть в том числе Меньщикова. Шоумен проходит испытания наравне с другими участниками.

Летом 2022-го звезда «Дома-2» сразился с Андреем Черкасовым в рамках промоушена «Наше дело». Бывшие коллеги по телестройке бились по правилам поп-MMA, а победу одержал Черкасов.

Шоумен следит за фигурой и занимается спортом. При росте 178 см его вес составляет 79 кг.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Степан Меньщиков

Что известно о личной жизни Меньщикова

В октябре 2020 года Меньщиков покинул проект «Дом-2» вместе с супругой Ангелиной Монах. Пара объявила о завершении своего участия в съемках, поскольку хотели заняться воспитанием дочери Степании.

В октябре разразился скандал из-за того, что Меньщиков засомневался в родстве с дочкой от Монах. Он рассказывал, что его избранница рассталась с предыдущим возлюбленным как раз в тот день, когда они встретились.

«Родственники посоветовали мне пройти ДНК-тест», — заявил Меньщиков в эфире шоу «На самом деле».

Проведение ДНК-тестирования также поддержал бывший избранник Монах Валерий Дмитриенко. Он заявил, что Степания может оказаться его дочерью. В итоге девочка все же оказалась наследницей Меньщикова.

По словам Монах, шоумена нервирует семейная жизнь, в которую входят плач ребенка, стирка, уборка и так далее. Это и есть, отметила Ангелина, первые признаки возникновения «бытовухи». Однако сдаваться женщина не собирается. Она поделилась с подписчиками личными правилами, соблюдение которых необходимо для спасения брака.

В числе лайфхаков Монах назвала принятие и осознание, распределение обязанностей, времяпрепровождение без детей. Также она посоветовала парам разнообразить свою сексуальную жизнь и больше времени проводить за разговорами.

Кроме того, у Меньщикова есть дети от первого брака. Евгения Шамаева подарила телеведущему сына Ивана и дочь Варвару. Правда, в 2017 году выяснилось, что супруга родила мальчика от другого мужчины. Доказательством этого стал тест ДНК, проведенный программой «На самом деле».

Употребление наркотиков вредит здоровью.

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