Лещенко уходит со сцены? Что сказал артист, какие проблемы со здоровьем

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лев Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко допустил, что в скором времени может уйти со сцены. В чем признался певец, что известно о его здоровье, какой у него бизнес?

Уйдет ли Лещенко со сцены

По словам артиста, ему уже нелегко даются сольные концерты, в связи с чем он может вскоре уйти со сцены. При этом он отметил, что сейчас получает много предложений поучаствовать в социальных выступлениях или на корпоративах.

«Да, наверное, [скоро уйду со сцены]. Мне трудновато петь сольные концерты, но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы. Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости», — заявил певец.

Как сообщил Лещенко, в настоящее время он продолжает работать в студии и пишет минимум 15 песен в год. 82-летний артист признался, что и в его возрасте можно получать удовольствие от профессии.

«Самое главное, я работаю в студии и пишу не меньше 15–20 новых песен в год. В моем возрасте тоже можно получать удовольствие от своей профессии. Главное — не надоедать ни себе, ни зрителю! Что я и стараюсь делать. А еще есть много интересного и кроме творчества», — добавил Лещенко.

Чем Лещенко занимается вне сцены

Ранее сообщалось, что Лещенко заработал 20 млн рублей на своем бизнесе, который связан со сферой инженерии. Как уточняется, певец является учредителем ООО «Домодедовский инженерный центр», которое успешно функционирует на рынке уже более 30 лет. Лещенко владеет 50-процентной долей в этой компании.

Согласно данным бухгалтерской отчетности, которую певец подал в налоговую службу, выручка компании составила 72 млн рублей с прибылью в 20 млн. Подчеркивается, что артист исправно платит налоги: 2,2 млн рублей были внесены за заработок, а 1,4 млн перечислены в СФР и ФМС.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лев Лещенко

Что со здоровьем Лещенко

В недавнем выпуске программы «Ты не повершишь!» на телеканале НТВ журналисты сообщили, что у Лещенко обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. Представители СМИ предположили, что речь может идти о воспалении коленного сустава.

«Артист стал заметно прихрамывать на правую ногу, однако он и виду не подавал, что каждый шаг дается ему с большим трудом», — заявлялось в «Ты не поверишь!».

Сам артист в одном из интервью признался, что ему провели эндопротезирование. Это операция, цель которой избавить пациента от боли и вернуть подвижность.

«Мы же киборги все, сейчас же все просто, поменять запчасти», — подчеркивал Лещенко.

Известно, что несколько лет назад певец тяжело перенес коронавирус. По признанию самого артиста, состояние было такое, что он «вылетал из жизни».

«У меня было четыре сердечных приступа. Я попадал на стенокардию мощную! Кошмарило и колбасило так, что я вылетал из жизни», — признавался Лещенко.

Общается ли Лещенко с коллегами по эстраде

Исполнитель отмечал, что у него нет друзей в шоу-бизнесе, однако среди своих знакомых он выделил композитора Вячеслава Добрынина и юмориста Владимира Винокура. По словам Лещенко, именно с ними он «прожил всю жизнь».

«Со Славой я прожил жизнь. Мой любимый человек, композитор. К сожалению, он сейчас болен... Мы с ним прошли по разным маршрутам жизни», — заявил он на YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Артист указывал, что старается поддерживать теплые отношения со многими коллегами, однако не дружит с ними. В качестве примера Лещенко привел взаимоотношения с Николаем Басковым, с которым видится на светских мероприятиях.

Также он заявил, что в российском шоу-бизнесе много зависти. Артист пожаловался, что раньше звезды эстрады поддерживали более тесные отношения — ходили друг к другу в гости и вместе праздновали дни рождения. Сейчас, по словам певца, это не принято.

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