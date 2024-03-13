Бывший муж Пугачевой раскрыл, сколько она зарабатывала в СССР Бывший муж Пугачевой Болдин: Алла получала 7 рублей 50 копеек за сольный концерт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва

Алла Пугачева получала семь рублей 50 копеек за сольный концерт в советское время, вспомнил в разговоре с NEWS.ru продюсер и бывший муж певицы Евгений Болдин. Экс-супруг Примадонны уточнил, что тогда у каждого артиста была своя ставка. По его словам, доход с шоу Пугачевой шел государству, а не певице.

Алла Борисовна Пугачева получала семь рублей 50 копеек за сольный концерт. При этом билет, я помню, в Тбилиси в десятитысячном зале стадиона стоил с рук 10 рублей. Доход от концерта шел государству. Другие люди зарабатывали, а она не могла. Потому что за каждой ее поездкой следили, — сказал Болдин.

По воспоминаниям продюсера, за две недели до концерта Примадонны в город, где он планировался, приезжали представители Контрольно-ревизионного управления (КРУ), Министерства финансов, ОБХСС и других ведомств. При этом все досконально проверялось, добавил Болдин.

Везде искали: а где же она зарабатывает, почему поехала в этот город, а не в другой? Значит, здесь ей кто-то дал еще заработать на пять рублей больше, — отметил собеседник NEWS.ru.

Болдин был главным администратором Союзконцерта, согласовывал и организовывал выступления всех советских артистов в 1970–1980-х. Продюсер также занимал должность директора коллектива бывшей жены 16 лет, с 1978-го по 1994-й. По словам Болдина, Пугачева привозила много долларов в СССР с зарубежных гастролей.

Оттуда пачками я вез доллары в страну и сдавал в «Госконцерт». А Алла получала 15 долларов в сутки, — вспомнил экс-супруг Примадонны.

Ранее Болдин высказался о словах Лаймы Вайкуле, которая заявляла, что «кормила весь СССР». По его мнению, если бы она не приехала работать в Союз, то «была бы нищая у себя на родине».