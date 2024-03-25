«Взгляды либеральные, поддерживаю Навального»: как живет Петр Кулешов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер и телеведущий Петр Кулешов

Актер и телеведущий Петр Кулешов известен как ведущий программы «Своя игра» на канале НТВ. Что известно о личной жизни артиста и его политических взглядах?

Чем известен Кулешов

Петр Кулешов родился 20 апреля 1966 года в Москве.

Учился в ГИТИСе. С 1987 по 1988 год обучался в Московской консерватории на вокальном отделении.

В кино Кулешов дебютировал в 1979 году в драме «Гонка с преследованием». Также актер снимался в проектах «Забавы молодых», «Меня зовут Арлекино», «Счастливы вместе», «Хозяйка моей судьбы», «Под прикрытием» и других.

Всего в фильмографии артиста на данный момент 10 фильмов.

«Когда я был молодой, я снимался в кино, да. Сколько точно фильмов на моем счету, честно, не помню. Но роли были в основном небольшие по тем временам — 15–20 съемочных дней. Запомнилось в основном то, что я общался с приятыми людьми — с Любшиным, допустим, или с Ниной Руслановой. Они, думаю, вряд ли помнят, я был фактически мальчишкой. А мне было безумно интересно, да и, кроме того, за это платили деньги», — вспоминал он.

Помимо этого, Кулешов вел программы «Деловая Россия», «Дорогая редакция», «Дата», «Раз в неделю», «Своя игра» и другие. Последнюю ведет по сей день.

«Я подошел для передачи, которая тогда еще не имела названия. Она где-то год выходила на канале РТР, и только потом мы перешли на НТВ. Происходило все сначала, как сейчас говорят, „на коленках“. Не было каких-то проб, репетиций, надо было вживую встать и вести новую программу», — рассказывал он про шоу «Своя игра».

В 2005 году Кулешов стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий телевизионной игры».

Что известно о личной жизни Кулешова

Первый раз Петр Кулешов женился во время учебы в ГИТИСе — избранницей стала его однокурсница, но брак продлился недолго.

После этого актер вновь женился на однокурснице. Позже он признавался, что это было сделано для того, чтобы она могла получить прописку в Москве и устроиться на работу в театр. Брак тоже был недолгим.

Третьей женой Кулешова стала кандидат наук Ирина Коккинаки. В 1992 году у пары родилась дочь Полина, но вскоре супруги расстались.

Спустя время телеведущий женился вновь — на женщине по имени Елена, которая была старше его на 15 лет. Отношения тоже не сложились.

После этого актер снова женился и вновь развелся. С бывшими супругами он практически не общается.

«Одна из них, к сожалению, умерла. Другая живет в Монреале, третья — в Мельбурне. Особо не общаюсь», — говорил телеведущий.

Кулешов в интервью также признавался, что сам виноват в неудачах на любовном фронте, поскольку в молодости не отличался верностью. Сейчас подробности личной жизни актер не раскрывает.

Что известно об алкогольной зависимости Кулешова

В какой-то момент Петр Кулешов сильно похудел. Позже он признался, что это произошло из-за болезни.

«Приноровился отвечать на этот вопрос: нашел очень хорошую диету, называется панкреатит. К нему приходят из-за любви к спиртному», — рассказывал телеведущий StarHit.

Он отмечал, что стал употреблять спиртное реже, но совсем от него не отказался.

«Я поборол вредную привычку не до конца, хотя сражался не на жизнь, а на смерть. В наркологии есть способ — больному вводят специальный препарат. Стоит пригубить, наступает чудовищная реакция организма. Честно, срывался. С возрастом зависимость, к счастью, прошла, полностью не бросил, просто пью значительно меньше. Но привычка ужасная, советую вообще никогда не начинать!» — заявлял Кулешов.

Как Кулешов был связан с Навальным

В 2018 году на YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального появилось видео, в котором Петр Кулешов призывал всех становиться наблюдателями на президентских выборах и не быть «жертвами дешевого обмана». Ранее Кулешов также принимал участие в верификации подписей в поддержку Навального.

«Я никогда в жизни не разговаривал с Навальным и не видел его живьем. Случилось так, что, скорее, по эстетическим соображениям, у меня на телефоне оказалась наклейка с характерной буквой Н. Честно говоря, я уж и не припомню, как она там оказалась, но оказалась. Была церемония вручения ТЭФИ, и в одной руке у меня был телефон с эмблемой Навального, а в другой — статуэтка. Мне моментально позвонили, кажется, от „Навальный Live“, я не очень хорошо понимаю во всех этих ресурсах, и предложили принять участие в программе „Кактус“, по-моему. Я сказал, что я подумаю, а потом вполне себе конкретно написал сообщение администратору „Навальный Live“ следующего содержания: „Дедушка зассал“», — вспоминал он в беседе с «Медузой» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, признано нежелательной организацией).

Также Кулешов заявлял, что «поддерживает всех политиков, кроме главных».

«Я поддерживаю любых политиков, кроме главных, я поддерживаю Навального, Собчак, Явлинского, даже местами Грудинина. Любых. Кроме главных. Вот так я витиевато изъясняюсь. Но больше всех, конечно, Навального, Явлинского, Собчак, вот этих трех. Я не большой мастер формулировать свои взгляды. Взгляды редкостно либеральные», — комментировал артист.

Чем Кулешов занимается сейчас

Петр Кулешов продолжает творческую деятельность. В 2023 году актер снялся в сериале «Стой! Не то мама будет гадать».

Помимо этого, телеведущий продолжает работать в проекте «Своя игра» на НТВ.

«Как и всякий человек, которого показывают по телевизору, я этим пользуюсь. Но все меньше и меньше веду корпоративы. Да и появилась масса зажигательных людей лучше, чем я. Минимально пытаюсь капитализировать то, что меня узнают. Последние пять лет зовут на различные шоу. Говорю — отстаньте, я с 2014 года сижу в квартире, слушаю „Эхо Москвы“ и отдыхаю. Зачем я вам?» — делился он.

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