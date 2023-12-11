Новые «Букины»: какой сюжет, кто сыграет, провалится ли сериал Премьера сериала «Букины» состоится 18 декабря на ТНТ

Фото: ТНТ

Постер к сериалу «Букины»

Скоро на телеканале ТНТ состоится премьера телесериала «Букины» — продолжения ситкома «Счастливы вместе». Когда выйдет лента, кто исполнит главные роли и что говорят о возможном провале?

Когда выйдет сериал «Букины», сколько будет серий

Премьера продолжения «Счастливы вместе» запланирована на 18 декабря текущего года на телеканале ТНТ. Первый сезон ленты будет состоять из 10 эпизодов.

О начале работы над сериалом стало известно 5 июля 2023 года. Производством картины занимается Кинокомпания братьев Андреасян.

«Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Вы просили Галустяна — он с нами, вы просили Мартиросяна — и он вернулся, вы мечтали о Светлакове — он снова на ТНТ. Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных», — говорила директор телеканала Тина Канделаки.

Кто сыграет в сериале «Букины»

Основные роли в ситкоме исполнят актеры, сыгравшие главных героев в «Счастливы вместе». Виктор Логинов вернется к роли продавца обуви Гены Букина, Наталья Бочкарева сыграет его супругу Дашу, а Дарья Сагалова и Александр Якин — детей семейной пары Свету и Рому Букиных.

В августе 2023 года были опубликованы фотографии Логинова, Бочкаревой и Якина в образах своих героев. На фото видно, что Даша осталась верна своему стилю, а Гена немного изменил образ.

Фото: ТНТ Кадр из трейлера к сериалу «Букины»

Юлия Захарова и Павел Савинков, сыгравшие Лену и Толика Полено в оригинальном сериале, в сиквеле задействованы не будут. Роли новых соседей Букиных исполнят супруги Максим Лагашкин и Екатерина Стулова — их героями станут Валера и его жена.

Кроме того, к роли друга Гены Букина Данилы вернется актер Кирилл Кондратов. В сериале также ожидается появление юмориста Тимура Батрутдинова.

Какой будет сюжет «Букиных»

Герои сериала — семья Букиных, живущая в Екатеринбурге. Это отец семейства Гена, работающий в обувном магазине, его жена-домохозяйка Даша, которая тратит всю зарплату мужа, и двое детей.

Когда повзрослевшие Рома и Света покидают родительский дом, Гена и Даша решают пожить в свое удовольствие. Однако позже дети внезапно возвращаются вместе со своими семьями. В то же время новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом.

Виктор Логинов в одном из интервью рассказал, что «Букины» будут не стерильно ситкомовским шоу, а «более тонкой и объемной» историей, соответствующей духу времени.

Фото: ТНТ Кадр из трейлера к сериалу «Букины»

О чем сериал «Счастливы вместе», когда выходил, популярность

Лента «Счастливы вместе» выходила с 8 марта 2006 года по 2 января 2013 года на телеканале ТНТ. Проект был российской адаптацией американского сериала «Женаты... с детьми».

«Счастливы вместе» — первый и самый успешный ситком ТНТ. По мнению Логинова, Гена Букин стал символом эпохи: его жизнь оказалась похожей на жизнь многих зрителей. Актер выразил мнение, что Гена вобрал в себя образы героев русских народных сказок, поэтому понравился россиянам. Всего вышло 365 серий «Счастливы вместе».

Гена работает продавцом в магазине обуви. Он любит жаловаться на тяжкую жизнь, ностальгировать по юности и ходить с друзьями в стриптиз-бар.

Гена женат на домохозяйке Даше. Супруга тратит зарплату Гены на покупку ненужных вещей, днями сидит на диване, смотрит телевизор и ест конфеты. У пары двое детей — Света и Рома. Легкомысленная и привлекательная Света постоянно меняет ухажеров. Рома — умный юноша, которому не везет с девушками. У семьи есть пес Барон.

На одной лестничной площадке с Букиными живет семья Степановых: карьеристка Лена и ее слабовольный муж Женя. Позднее Лена выходит замуж за Анатолия Полено — альфонса с таинственным прошлым.

Фото: ТНТ Кадр из трейлера к сериалу «Букины»

Провалится ли сериал «Букины»

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что продолжение сериала «Счастливы вместе» вряд ли соберет большие рейтинги. По его словам, подобные проекты редко имеют успех.

«Такого обычно никогда не происходит, чтобы спустя 10 лет вспоминали об успешном зрительском фильме и сериале, когда уже все не совсем старые, но точно не те, и это имело успех. Была идея сделать „Неуловимых мстителей“ через 30 лет. Но сериал через 10 лет — это вообще невероятно просто, по-моему, какая-то нелепость. Но все может быть на свете, я всегда оставляю 1–3%, чтобы быть неправым. Может возникнуть чудо, но это маловероятно», — уверен Шпагин.

Читайте также:

Актриса из «Счастливы вместе» выразила опасения из-за перезапуска сериала

Что за скандал с пьяной звездой «Счастливы вместе» на похоронах Гришечкина

«Попал в нерв»: актер «Счастливы вместе» об успехе сериала у россиян