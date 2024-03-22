Стало известно о новых санкциях из-за смерти Навального ЕС ввел санкции против физических лиц и организаций из-за смерти Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Евросоюз ввел в действие персональные санкции в связи со смертью политика Алексея Навального, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Они коснутся колоний ИК-3 и ИК-6 и свыше 30 членов их персонала и представителей судейского корпуса.

Лица, включенные в санкционный режим, подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, на перечисленных физических лиц распространяется запрет на въезд в ЕС, – указывается в пресс-релизе.

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу же потерял сознание. Врачам не удалось ему помочь. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате отрыва тромба. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в адрес властей России и лично президента Владимира Путина в причастности к этой смерти.

Похоронили Навального 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. На отпевании в храме «Утоли моя печали» в Марьино присутствовали его знакомые, родители и сторонники. На церемонию также прибыли иностранные послы. В этот день Песков напомнил россиянам об ответственности перед законом за призывы к несанкционированным акциям и участие в них.