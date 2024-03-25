Группа «Пикник»: последние новости 25 марта, кто погиб, концерт в СПб

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский

Группа «Пикник» после теракта в «Крокус Сити Холле» не отменяла выступление в Санкт-Петербурге, запланированное на 27 марта. Что известно о предстоящем мероприятии, какие последние новости выходили об участниках коллектива?

Состоится ли концерт группы «Пикник» в Санкт-Петербурге

Пресс-служба БКЗ «Октябрьский» сообщила, что 27 марта в концертном зале состоится концерт рок-группы «Пикник». Однако эти данные позднее были удалены с сайта БКЗ.

В официальном аккаунте группы в социальных сетях появилось сообщение, что на настоящий момент вопрос о проведении концерта находится на этапе обсуждения. Предполагается, что группа «Пикник» выступит в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

«В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге 27 марта. В данный момент группа „Пикник“, международный симфонический оркестр „Таврический“ и организатор — фонд „ЕВА“ — ищут возможность проведения вечера памяти. Концерт будет посвящен памяти жертв теракта в „Крокус Сити Холле“. Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке», — говорится в сообщении группы.

Музыканты также отметили, что вместе со всеми россиянами продолжают переживать трагические дни и соболезнуют семьям погибших.

«Мы все продолжаем переживать эти страшные и трагические дни вместе. Мы видим и слышим вашу поддержку, разделяем слова солидарности с семьями пострадавших и соболезнуем близким погибших», — добавил коллектив.

Согласно афише сайтов по продаже билетов, свободных мест на концерт в Санкт-Петербурге нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Что известно о гибели сотрудницы «Пикника»

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер больше суток числилась без вести пропавшей после теракта в «Крокус Сити Холле». Перед концертом рок-группы она находилась в фойе комплекса и продавала мерч. После стрельбы и пожара в здании она не выходила на связь. 24 марта стало известно о ее гибели.

«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в „Крокус Сити Холле“. Светлая память», — сообщили в пресс-службе музыкантов.

Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский рассказал, что Кушнер была его другом и близким человеком. Во время ее поисков после теракта он находился на связи с семьей помощницы.

Как барабанщик «Пикника» помогал эвакуировать людей из «Крокуса»

Барабанщик рок-группы «Пикник» Ильгиз Юнусов помогал выводить людей из здания «Крокуса». Музыкант вместе с телевизионщиками выводил посетителей, пока все помещение не заволокло дымом. Об этом рассказал солист группы «Джанни Родари» Константин Семин, который встретился с Юнусовым после трагедии.

Уточняется, что, когда началась стрельба, участники группы не сразу сориентировались, они находились за кулисами. Музыканты забаррикадировались в гримерке, позже их вывели на улицу, где они обнаружили, что Юнусова с ними нет. Позднее выяснилось, что мужчина остался в зале, чтобы помочь остальным людям.

«Наш товарищ прибыл в пропахшей гарью одежде. Как выяснилось, выбравшись из гримерки, он полез назад в задымленный зал, чтобы искать людей. Ильгиз — скромный человек. Он бы не хотел, чтобы про него писали всякие газеты. А нам кажется, в этом нет ничего плохого», — рассказал Семин.

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