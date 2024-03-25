Сколько погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе»: данные за 25 марта

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Люди у стихийного мемориала возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта

Количество пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 182 человек, сообщает Минздрав Московской области. Какие известны последние данные о погибших сегодня, как проходит процедура опознания?

Что известно о пострадавших в теракте в «Крокусе»

Согласно последним данным Минздрава Московской области, количество пострадавших в результате теракта увеличилось до 182 человек. Отмечается, что им оказывается медицинская и психологическая помощь, а медицинские организации укомплектованы всем необходимым.

В пресс-службе Минздрава РФ накануне также сообщили, что из стационаров в связи с улучшением самочувствия были выписаны 32 человека.

«12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии легкой степени тяжести готовятся к выписке под наблюдение врачей. В целом медики отмечают положительную динамику состояния пострадавших. 38 человек получили медицинскую помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Baza, 97 человек остаются в больницах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Что известно о погибших при теракте в «Крокусе»

Число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» на текущий момент составляет 137 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Однако Baza сообщает, что количество жертв к утру 25 марта увеличилось до 144 человек.

На настоящий момент опознаны 68 человек. Поименный список погибших опубликован на официальном сайте МЧС России. Сейчас в нем 30 мужчин и 38 женщин. Список будет дополняться по мере идентификации личностей погибших судмедэкспертами.

Процедура опознания проходит круглосуточно в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС и Следственного комитета. В департаменте здравоохранения столицы уточнили, что в некоторых случаях для опознания погибших может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза. На нее может уйти до двух недель.

Родственникам погибших помогают с оформлением документов, также организована служба психологической поддержки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с личными вещами, оставленными в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что люди смогут забрать свои оставленные вещи в гардеробе «Крокус Сити Холла». Процедура выдачи была начата 24 марта.

Также губернатор отметил, что сотрудники ГИБДД уже готовы возвращать автомобили, которые находились на парковке.

«К выдаче машин также готовы. Вместе с ГИБДД обзваниваем собственников, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383», — уточнил Воробьев.

Перед выдачей личных вещей сотрудники СК проводят опрос владельцев, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Из-за того что людей очень много, вещи будут выдавать и на следующей неделе. Некоторым удалось забрать рюкзаки, куртки. Один из полицейских уточнил, что сегодня «выдали от силы 10 машин». Вещи пронумерованы, завернуты в пакеты. Порядок их получения волонтеры объясняют так: «Опрос, заполнение документов, вскрытие каждого пакета, чтобы найти собственную вещь, опись вещей, и после этого выдача. Они работают круглосуточно. Каждый час будут пропускать в среднем человек 5–7», — отметил источник.

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