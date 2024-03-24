Работавший гардеробщиком в «Крокусе» подросток рассказал, как спасал людей Работавший в «Крокусе» подросток рассказал, как вывел из здания сто человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Школьник Ислам, работавший гардеробщиком в «Крокус Сити Холле», рассказал, как ему удалось вывести из здания более ста человек. Он признался, что действовал четко по инструкции, а также хорошо знал расположение входов и выходов, передает RT.

Подросток рассказал, что сначала услышал непонятные звуки и подумал, что что-то случилось с эскалатором. Но потом звуки усилились, и он увидел бегущих в панике людей.

Все бежали в одну дверь и столпились около выхода через «Экспо», потому что главные двери были захвачены террористами. Я видел их, они были надо мной. Открывалась дверь только карточкой, у меня она была, я растолкал людей со словами: «Стреляют-стреляют, дайте пройти!» — и открыл дверь, — сказал он.

По его словам, люди были в шоке, многие плакали и от страха не знали, что им делать. Он помог им выйти на улицу.

Школьник учится в девятом классе, занимается футболом и намерен стать программистом.

Ранее стало известно, что Следственный комитет наградит ведомственной наградой мужчину, который обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл» и спас окружавших его людей. Об этом распорядился председатель СК Александр Бастрыкин. По словам очевидцев, молодой человек прыгнул на вооруженного автоматом мужчину, отнял у него оружие и ударил прикладом. Очевидица заявила, что благодаря поступку молодого человека из здания смогли выбраться несколько десятков зрителей.

По данным МЧС, на утро 24 марта число погибших в результате теракта в концертном зале в Красногорске достигло 133 человек, среди них трое детей. Еще 154 человека числятся пострадавшими.