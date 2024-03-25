Стало известно, выступит ли «Пикник» в Петербурге Группа «Пикник» не стала отменять концерт в Петербурге 27 марта

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский

Концерт группы «Пикник» в Санкт-Петербурге, запланированный на 27 марта, состоится, сообщила пресс-служба БКЗ «Октябрьский». 22 марта музыканты должны были выступить в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, где произошел теракт.

27 марта концерт группы «Пикник» состоится, — сообщили в БКЗ.

При теракте в «Крокус Сити Холле» погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер. После нападения террористов участники коллектива не могли с ней связаться, 24 марта стало известно, что на месте трагедии обнаружено ее тело, которое опознал муж Кушнер.

Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский ранее выразил соболезнования семьям погибших при теракте. Музыкант назвал произошедшее страшной, совершенно бессмысленной трагедией.

Следственный комитет сообщил 24 марта, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» возросло до 137 человек. На тот момент было известно об опознании 62 тел. Также на месте теракта изъяли четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата, которыми были вооружены нападавшие.

Минздрав Подмосковья сообщил, что число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 182 человек. По данным ведомства, 20 человек были выписаны, 61 проходит лечение амбулаторно.