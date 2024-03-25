Подростков наградили за спасение людей в «Крокусе» Омбудсмен Львова-Белова наградила подростков за спасение людей в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова наградила подростков Ислама Халилова и Артема Донского за спасение людей во время теракта в «Крокусе» в Подмосковье, передают «Известия». Она подчеркнула, что школа может гордиться их мужественными поступками.

Подростки работали в гардеробе, во время атаки они не растерялись и помогали посетителям «Крокус Сити Холла» эвакуироваться. Несовершеннолетним вручили благодарности за самоотверженность, смелость и личное мужество, проявленные в экстремальной ситуации для спасения людей. Кадры торжественного мероприятия появились в Сети.

В разговоре с NEWS.ru 15-летний Ислам Халилов рассказал, что после первых громких звуков сначала подумал, что сломался эскалатор, но затем увидел толпу бегущих в панике людей. Оценив ситуацию, он не сбежал, а взял на себя роль регулятора — юноша направлял людей к выходу. Кроме того, увидев толпу, бегущую в тупик, он остановил людей и вывел из здания. Помощь ему оказывал Артем Донсков, он тоже подрабатывал в гардеробе.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что официант «Крокуса» во время эвакуации посетителей нашел телефон и спас заблокированную огнем девушку. Мужчину зовут Камил Несибов, он гражданин Узбекистана. Канал уточняет, что он всего он спас несколько десятков человек.