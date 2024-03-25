Внимательный официант из «Крокуса» спас попавшую в ловушку посетительницу SHOT: сотрудник «Крокуса» нашел телефон и спас попавшую в ловушку девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Официант «Крокуса» во время эвакуации посетителей нашел чужой телефон и спас девушку, заблокированную огнем, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, посетительницу и еще десятки человек спас гражданин Узбекистана Камил Несибов.

Смена мужчины закончилась за несколько минут до атаки террористов. Он вышел на улицу вместе с коллегой, но услышал громкие хлопки. Сотрудники побежали в ближайшее здание, но затем решили вернуться. Несибов оттащил несколько раненых посетителей к обочине и остановил проезжающий автомобиль, чтобы доставить в больницу хромавшую женщину. Мужчина также предупреждал опаздывавших на концерт.

В здании официант показывал людям дорогу, в том числе помог выбраться группе из 80 человек. Пока мужчина вел их к выходу, увидел на полу телефон с работающим фонариком. Мужчина поднял его, чтобы осветить дорогу. Но вскоре по телефону позвонила некая Камилла.

Я беру телефон, и там девушка с ходу начинает просить о помощи. Я говорю: «Ты где и как ты туда попала?» Она говорит: «Я поднялась на второй этаж в сторону балконов и, как услышала крики, побежала к туалету и упала в какой-то квадрат», — рассказал Несибов.

По его словам, девушка кричала в трубку, что с потолка на нее падают угли и пепел. Официант в этот момент был рядом с сотрудниками МЧС и рассказал им о ситуации. Специалисты обнаружили заблокированную девушку и вывели из концертного зала.

Басманный суд Москвы ранее постановил арестовать четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Они взяты под стражу до 22 мая.