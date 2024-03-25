Суд в Москве арестовал фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы постановил арестовать четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили Lenta.ru в пресс-службе суда. Они взяты под стражу до 22 мая.

Были арестованы 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 32-летний Далерджон Мирзоев. По данным «Вечерней Москвы», все арестованные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.

Нападение произошло перед выступлением группы «Пикник» вечером 22 марта. Несколько человек подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Затем они вернулись в машину и покинули город. Задержать их смогли в Брянской области.

Ранее Следственный комитет РФ обновил данные о числе жертв теракта в Подмосковье. Количество погибших увеличилось до 137 человек, указали в ведомстве. На месте трагедии было изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата Калашникова, которыми были вооружены террористы, добавили в СК. Заминированных тел и иных следов минирования в ходе осмотра места преступления обнаружено не было.