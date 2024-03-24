Минздрав обновил список пострадавших при теракте в «Крокусе» Минздрав: в результате теракта в «Крокусе» пострадали 182 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красногорск. Работа экстренных служб у здания концертного зала «Крокус сити холл»

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» пострадали 182 человека, передает Минздрав Подмосковья. По информации ведомства, в больницах сейчас находится 101 раненый.

Согласно опубликованному списку, 20 человек были выписаны, еще 61 проходят лечение амбулаторно. В больницах Московской области находятся девять пострадавших.

Ранее Минздрав обнародовал информацию, исходя из которой при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске травмы получили 154 человека. Из 154 человек семеро находились на стационарном лечении, добавили в ведомстве. Кроме того, 43 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

До этого сообщалось, что бойцов спецполка «Ахмат-Россия» наградили медалями «За отвагу» после задержания в Брянской области предполагаемых исполнителей теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». Глава Чечни Рамзан Кадыров также отметил, что, помимо медалей, были вручены ведомственные награды.

В ходе операции спецслужб и правоохранительных органов всего были задержаны 11 человек, в том числе четверо мужчин, подозреваемых в непосредственном участии в осуществлении теракта в «Крокусе». Двоих из них задержали сразу, еще двое пытались сбежать, бросив машину.