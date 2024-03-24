Награждены бойцы, задержавшие подозреваемых в теракте в «Крокусе» Бойцов «Ахмат-Россия» наградили за задержание подозреваемых в атаке на «Крокус»

Фото: t.me/RKadyrov_95

Бойцов спецполка «Ахмат-Россия» наградили медалями «За отвагу» после задержания в Брянской области предполагаемых исполнителей теракта в красногорском «Крокус Сити Холле» на территории Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава Республики Чечня Рамзан Кадыров. Он также отметил, что помимо медалей были вручены ведомственные награды.

Друзья! Наиболее отличившимся сотрудникам полка «АХМАТ-Россия» МО РФ, задействованного в охране государственной границы в Брянской области, вручены 12 медалей «За отвагу» и 20 ведомственных наград Минобороны РФ, — написал Кадыров.

По его словам, операцией со стороны полка руководил его командир Заурбек Элимханов, в поимке подозреваемых также были задействованы силы Центра специального назначения ФСБ. Кадыров добавил, что бойцы, которых хотели представить к награде, отказались от торжественной церемонии — сразу после получения медалей они вернулись на свои позиции для продолжения службы по защите родины.

Ранее сообщалось, что в ходе операции спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе четверо мужчин в Брянской области, подозреваемых в непосредственном участии в осуществлении теракта в «Крокусе». Уточняется, что двоих из них задержали сразу, еще двое пытались сбежать, бросив машину.