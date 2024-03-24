Раскрыта судьба находившейся в «Крокусе» помощницы директора «Пикника» Помощница директора «Пикника» Кушнер погибла во время теракта в «Крокусе»

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе музыкантов. Участники коллектива не смогли связаться с Кушнер после произошедшего, они надеялись, что женщине удастся спастись.

Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память, — говорится в сообщении.

Директор группы Юрий Чернышевский рассказывал, что работал бок о бок с Кушнер на протяжении многих лет с разными музыкантами и считает женщину сильным человеком и бойцом. Один из участников коллектива отмечал, что семья помощницы не хотела верить в худшее.

Ранее оператор Иван Поморин, чья команда должна была снимать концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», рассказал, что они успели эвакуироваться раньше всех, поскольку были на связи через гарнитуру. За несколько минут до открытия один из операторов услышал звуки стрельбы. Поморину удалось вовремя передать сообщение остальным членам съемочной команды о том, что следует бросать аппаратуру и уходить.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а после открыли огонь по зрителям в концертном зале. Позднее они подожгли помещение.