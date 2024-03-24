Барабанщик «Пикника» помогал эвакуировать людей из «Крокуса» Барабанщик «Пикника» Юнусов помогал эвакуировать людей из «Крокуса»

Барабанщик группы «Пикник» Ильгиз Юнусов, перед выступлением которой в «Крокус Сити Холле» начался теракт, помогал эвакуировать людей из здания, рассказали очевидцы KP.RU. Отмечается, что музыкант вместе с телевизионщиками выводил посетителей пока все помещение не заволокло дымом.

Как пишет издание, когда началась стрельба, участники группы не сразу сориентировались, они находились за кулисами. Они забаррикадировались в гримерке, позже их вывели на улицу, где они обнаружили, что Юнусова с ними нет. Позднее выяснилось, что мужчина остался в зале, чтобы помочь остальным людям.