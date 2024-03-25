Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Какие подробности их жизни стали известны в суде, где были зарегистрированы и работали обвиняемые?
Что известно о Далерджоне Мирзоеве
Первым был арестован 32-летний Далерджон Мирзоев. В зале суда стало известно, что задержанный является уроженцем Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей, включая полуторагодовалых двойняшек.
У Мирзоева была временная регистрация на территории России. Он оформил ее в Новосибирске, однако срок ее действительности на настоящий момент истек.
Дальний родственник Далерджона Мирзоева сообщил, что ранее не замечал ничего странного в его поведении, когда обвиняемый жил вместе с ним. Мужчина не представляет, как тот мог решиться на преступление.
«Ничего необычного в его поведении не было, никаких религиозных книг с собой он не привез. Конечно, вся семья в курсе, что случилось. Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить. Мы его приняли как родственника, не знали, что у него в голове было», — рассказал родственник подозреваемого.
По словам собеседника, Мирзоев приехал из Таджикистана на заработки. Он вырос в сельской местности и не получил ни среднего, ни высшего образования. Как отметил родственник, подсудимый на родине получил права и приезжал на заработки в Москву и Новосибирск.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: t.me/moscowcourts
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
«Мы оформили ему временную прописку. Работал таксистом, спал в нашем доме. Три недели прожил у нас и съехал, а потом куда-то пропал. Мы из новостей узнали, что случилось, я по телевизору это увидел. Соболезную всем погибшим! <...> Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его!» — сообщил родственник.
Что известно о Рачабализоде Саидакрами
В ходе заседания суда было установлено, что Рачабализода Саидакрами родился 4 февраля 1994 года. Он женат и является отцом одного ребенка. Обвиняемый — безработный, у него неоконченное среднее образование. На суде он заявил, что не помнит, где был зарегистрирован в России.
По данным RT, он в 2018 году жил в Подольске и был зарегистрирован в квартире по улице Индустриальной.
«В 2018 году его оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил пребывания в России. Саидакрами превысил 90-дневный срок пребывания в стране. Суд обязал его совершить „контролируемый самостоятельный выезд“ из России», — сообщает источник.
Что известно о Шамсидине Фаридуни
Третий обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Фаридуни родился в 1998 году в Таджикистане и является гражданином этой страны. У него есть восьмимесячный ребенок.
Фаридуни был официально трудоустроен на фабрике в Подольске и имел регистрацию в Красногорске. В феврале он посещал Турцию и публиковал фотографии из Стамбула в Instagram (деятельность в РФ запрещена).
Согласно данным с его аккаунта, 23 февраля он сделал восемь публикаций. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул». Среди опубликованных снимков есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.
Незадолго до теракта он был замечен в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». По данным источника, изначально нападение на мирных граждан планировалось 7 марта на концерте певца SHAMAN.
«Террорист Фаридуни Шамсидин, который до нападения на концертный зал неоднократно бывал в „Крокусе“ и изучал обстановку (например, 7 марта), ранее присматривался к другому объекту. Обнаружены снимки, на которых он запечатлен у ДК „Машиностроитель“ в Климовске (Подольск). Напомним, что, по предварительным данным, изначально террористы хотели напасть на концерт Шамана в „Крокусе“, который состоялся 9 марта. Но предупреждение посольства США изменило планы», — говорится в сообщении канала.
Что известно о Мухаммадсобире Файзове
Мухаммадсобир Файзов в суде сообщил, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование. Он — временно безработный, был устроен в барбершоп в Иванове, там же зарегистрирован. Проработал два месяца, уволился, уехал в другой город. Обвиняемый холост, детей нет.
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