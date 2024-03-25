Родственник подозреваемого в теракте в «Крокусе» отрекся от него Родственник подозреваемого в теракте в «Крокусе» Мирзоева отрекся от него

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

Дальний родственник подозреваемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева в беседе с KP.RU отрекся от него. Собеседник издания подчеркнул, что он не представляет, как мужчина мог решиться на такое. По его словам, ничего необычного в поведении Мирзоева, когда он жил у них, не было.

Ничего необычного в его поведении не было, никаких религиозных книг с собой он не привез. Конечно, вся семья в курсе, что случилось. Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить. Мы его приняли как родственника, не знали, что у него в голове было, — рассказал родственник подозреваемого.

Собеседник издания отметил, что Мирзоев приехал из Таджикистана на заработки. Там у него остались жена и четверо детей. Он вырос в сельской местности и не получил ни среднего, ни высшего образования. По словам родственника, в Таджикистане Мирзоев получил права и приезжал на заработки в Москву. Позже он решил поработать в Новосибирске.

Мы оформили ему временную прописку. Работал таксистом, спал в нашем доме. Три недели прожил у нас и съехал, а потом куда-то пропал. Мы из новостей узнали, что случилось, я по телевизору это увидел. Соболезную всем погибшим! <...> Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его! — высказался мужчина.

Басманный суд Москвы 25 марта постановил арестовать четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Они взяты под стражу до 22 мая. Были арестованы 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 32-летний Далерджон Мирзоев.