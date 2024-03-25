Еще двоих обвиняемых в теракте в «Крокусе» взяли под стражу Басманный суд арестовал еще двоих обвиняемых в теракте в «Крокусе» до 22 мая

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы арестовал Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни, третьего и четвертого обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», передает пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы. Там отметили, что мужчины заключены под стражу на месяц и 28 суток, до 22 мая 2024 года.

Избрать меру пресечения Файзову в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года <...> Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года, — сказано в решении суда.

По версии следствия, Файзов осуществлял видеосъемку нападения на концертный зал. Заседание с его участием проходило в закрытом режиме. Уточняется, что суд отправил в СИЗО всех четырех обвиняемых в теракте, в том числе Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду, которых доставили в суд первыми.

Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы также опубликовала фото последних двух обвиняемых в нападении на концертный зал. Речь идет о Мухаммадсобире Файзове и Фариддуни Шамсутдине, гражданах Таджикистана. Там подчеркнули, что Шамсутдину исполнилось 25 лет, судимостей он раньше не имел, женат, есть один ребенок. Обвиняемому Мухаммадсобиру Файзову 19 лет, холост, детей нет, работал парикмахером.